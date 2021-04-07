Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/perekhvat-1727219581.html
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:03
2021-04-07T17:56
россия
баренцево море
в мире
миг-31
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600559111_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_54f32aa380085b9ed57bf92071d33c51.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной.Российские средства контроля воздушного пространства засекли приближающуюся к границам России воздушную цель над территорией Норвегии. Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.Российский экипаж идентифицировал цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.Когда разведчик развернулся от границы, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Как подчеркнули в Центре, полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами.Иностранные самолеты-разведчики довольно часто появляются у границ России. Прошлым летом Минобороны в отдельные дни сообщало сразу о нескольких инцидентах. Осенью российские истребители стали вылетать на перехваты реже, но в декабре последовал новый всплеск. В конце января российские летчики сопроводили норвежский разведчик над Баренцевым морем, а в середине февраля — группу французских военных самолетов над Черным.
https://ria.ru/20210402/nato-1603887908.html
россия
баренцево море
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600559111_209:0:1998:1342_1920x0_80_0_0_e4f3ed528197fba82a6a098de0b50e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, баренцево море, в мире, миг-31, норвегия

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

16:03 07.04.2021 (обновлено: 17:56 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-31 во время перехвата самолета-нарушителя "противника", пытавшегося прорваться в воздушное пространство страны на большой высоте и сверхзвуке, в рамках учений в Арктике
Истребитель МиГ-31 во время перехвата самолета-нарушителя противника, пытавшегося прорваться в воздушное пространство страны на большой высоте и сверхзвуке, в рамках учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
Российские средства контроля воздушного пространства засекли приближающуюся к границам России воздушную цель над территорией Норвегии. Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 04:12
Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
Российский экипаж идентифицировал цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.
Когда разведчик развернулся от границы, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Как подчеркнули в Центре, полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами.
Иностранные самолеты-разведчики довольно часто появляются у границ России. Прошлым летом Минобороны в отдельные дни сообщало сразу о нескольких инцидентах. Осенью российские истребители стали вылетать на перехваты реже, но в декабре последовал новый всплеск. В конце января российские летчики сопроводили норвежский разведчик над Баренцевым морем, а в середине февраля — группу французских военных самолетов над Черным.
 
РоссияБаренцево мореВ миреМиГ-31Норвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния