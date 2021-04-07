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Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:03
2021-04-07T16:03
2021-04-07T17:56
россия
баренцево море
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миг-31
норвегия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной.Российские средства контроля воздушного пространства засекли приближающуюся к границам России воздушную цель над территорией Норвегии. Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.Российский экипаж идентифицировал цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.Когда разведчик развернулся от границы, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Как подчеркнули в Центре, полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами.Иностранные самолеты-разведчики довольно часто появляются у границ России. Прошлым летом Минобороны в отдельные дни сообщало сразу о нескольких инцидентах. Осенью российские истребители стали вылетать на перехваты реже, но в декабре последовал новый всплеск. В конце января российские летчики сопроводили норвежский разведчик над Баренцевым морем, а в середине февраля — группу французских военных самолетов над Черным.
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россия, баренцево море, в мире, миг-31, норвегия
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Истребитель МиГ-31
сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
Российские средства контроля воздушного пространства засекли приближающуюся к границам России воздушную цель над территорией Норвегии. Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Российский экипаж идентифицировал цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.
Когда разведчик развернулся от границы, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Как подчеркнули в Центре, полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами.
Иностранные самолеты-разведчики довольно часто появляются у границ России. Прошлым летом Минобороны в отдельные дни сообщало сразу о нескольких инцидентах. Осенью российские истребители стали вылетать на перехваты реже, но в декабре последовал новый всплеск. В конце января российские летчики сопроводили норвежский разведчик над Баренцевым морем, а в середине февраля — группу французских военных самолетов над Черным.