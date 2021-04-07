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В Иране заявили, что США "очнулись" для переговоров по ядерной сделке
В Иране заявили, что США "очнулись" для переговоров по ядерной сделке
Руководство США проявило готовность к переговорам, Тегеран со своей стороны готов вернуться к обязательствам по ядерной программе при условии снятия всех... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:58
2021-04-07T10:11
тегеран (город)
хасан роухани
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Руководство США проявило готовность к переговорам, Тегеран со своей стороны готов вернуться к обязательствам по ядерной программе при условии снятия всех санкций, заявил президент Ирана Хасан Роухани."Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательством по ядерной программе взамен на снятие всех санкций", - сказал Роухани на заседании правительства.Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов и хочет решить неразрешенные вопросы и проблемы."США сегодня говорят о своей готовности к прямым или не прямым переговорам - это победа иранского народа", - добавил Роухани.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/sdelka-1727106649.html
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тегеран (город), хасан роухани, иран, сша, в мире

В Иране заявили, что США "очнулись" для переговоров по ядерной сделке

09:58 07.04.2021 (обновлено: 10:11 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Руководство США проявило готовность к переговорам, Тегеран со своей стороны готов вернуться к обязательствам по ядерной программе при условии снятия всех санкций, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательством по ядерной программе взамен на снятие всех санкций", - сказал Роухани на заседании правительства.
Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов и хочет решить неразрешенные вопросы и проблемы.
"США сегодня говорят о своей готовности к прямым или не прямым переговорам - это победа иранского народа", - добавил Роухани.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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США призвали готовиться к "сложным дискуссиям" с Ираном по ядерной сделке
 
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