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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/pereboi-1727250058.html
Представитель ЕК заявил о перебоях в поставках вакцины AstraZeneca
Представитель ЕК заявил о перебоях в поставках вакцины AstraZeneca
Евросоюз, как и Австралия, испытывает проблемы с поставками вакцины против коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca, это не является вопросом... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:00
2021-04-07T18:00
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз, как и Австралия, испытывает проблемы с поставками вакцины против коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca, это не является вопросом двусторонних отношений, заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал ЕС предоставить AstraZeneca разрешение на экспорт всех 3,8 миллиона доз вакцин, контракт о поставке которых был заключен с компанией в сентябре 2020 года. По его словам, 3,1 миллиона доз вакцин, которые Австралия ожидала получить в январе, так и не были доставлены."Во-первых, сам ЕС получил не более трех миллионов доз вакцин AstraZeneca. Есть очень большой разрыв между тем, что мы уже получили, и нашими ожиданиями по итогам первого квартала", - сказал Мамер на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, компания также уведомила Еврокомиссию, что и в ближайшее время не сможет в полной мере осуществлять поставки в соответствии с установленным графиком."И, в конце концов, мы не единственный регион, производящий вакцину AstraZeneca. Поэтому речь идет о глобальной проблеме, а не двустороннем деле одного государства и Европейского союза", - пояснил европейский представитель.Еврокомиссия в конце января согласовала механизм контроля за экспортом вакцин против коронавируса, произведённых в ЕС, в качестве реакции на задержки в их поставках в государства союза. В рамках этого механизма страна союза принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение. Этот механизм касается только тех компаний, которые имеют контракты с Европейской комиссией.До сих пор официально сообщалось известного только об одном решении запретить экспорт партии вакцин. При этом было выдано более 400 разрешений.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, в мире

Представитель ЕК заявил о перебоях в поставках вакцины AstraZeneca

18:00 07.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз, как и Австралия, испытывает проблемы с поставками вакцины против коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca, это не является вопросом двусторонних отношений, заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал ЕС предоставить AstraZeneca разрешение на экспорт всех 3,8 миллиона доз вакцин, контракт о поставке которых был заключен с компанией в сентябре 2020 года. По его словам, 3,1 миллиона доз вакцин, которые Австралия ожидала получить в январе, так и не были доставлены.
Медицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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"Во-первых, сам ЕС получил не более трех миллионов доз вакцин AstraZeneca. Есть очень большой разрыв между тем, что мы уже получили, и нашими ожиданиями по итогам первого квартала", - сказал Мамер на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, компания также уведомила Еврокомиссию, что и в ближайшее время не сможет в полной мере осуществлять поставки в соответствии с установленным графиком.
"И, в конце концов, мы не единственный регион, производящий вакцину AstraZeneca. Поэтому речь идет о глобальной проблеме, а не двустороннем деле одного государства и Европейского союза", - пояснил европейский представитель.
Еврокомиссия в конце января согласовала механизм контроля за экспортом вакцин против коронавируса, произведённых в ЕС, в качестве реакции на задержки в их поставках в государства союза. В рамках этого механизма страна союза принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение. Этот механизм касается только тех компаний, которые имеют контракты с Европейской комиссией.
До сих пор официально сообщалось известного только об одном решении запретить экспорт партии вакцин. При этом было выдано более 400 разрешений.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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