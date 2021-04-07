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В Брянске задержали 11 патологоанатомов, бравших деньги за выдачу тел
В Брянске задержали 11 патологоанатомов, бравших деньги за выдачу тел
Группа из 18 человек, в том числе 11 сотрудников патологоанатомического отделения Брянской областной больницы, самого крупного в регионе лечебного учреждения,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:47
2021-04-07T19:07
следственный комитет россии (ск рф)
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Группа из 18 человек, в том числе 11 сотрудников патологоанатомического отделения Брянской областной больницы, самого крупного в регионе лечебного учреждения, задержаны по подозрению в мошенничестве - по версии следствия, они незаконно получили деньги с 80 граждан за ускоренную выдачу тел их родственников, сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ."Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением ГАУЗ "Брянская областная больница №1", а также его работников и жителей региона, оказывающих услуги в сфере похоронного дела, по факту совершения ими мошенничества организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.В настоящее время задержано 18 подозреваемых, в том числе организатор преступных действий. Как уточняет УМВД России по региону, преступная группа состояла из 11 патологоанатомов и семи ритуальных агентов.Предварительно установлено, что с декабря прошлого года по январь 2021 года члены группы ввели в заблуждение более 80 граждан, незаконно получив более 400 тысяч рублей.Преступление выявлено оперативными сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянску и Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Следователи провели обыски в местах жительства и работы привлекаемых по уголовному делу. Подозреваемых допрашивают, решается вопрос об избрании мер пресечения.Патологоанатомическое отделение Брянской областной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на директора департамента здравоохранения Андрея Бардукова."Департаментом здравоохранения приняты все необходимые меры, чтобы патологоанатомическое отделение продолжило работу в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что о задержании указанных сотрудников ему стало известно утром, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.
https://ria.ru/20210407/vzyatka-1727189174.html
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следственный комитет россии (ск рф), брянск, происшествия

В Брянске задержали 11 патологоанатомов, бравших деньги за выдачу тел

17:47 07.04.2021 (обновлено: 19:07 07.04.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Группа из 18 человек, в том числе 11 сотрудников патологоанатомического отделения Брянской областной больницы, самого крупного в регионе лечебного учреждения, задержаны по подозрению в мошенничестве - по версии следствия, они незаконно получили деньги с 80 граждан за ускоренную выдачу тел их родственников, сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением ГАУЗ "Брянская областная больница №1", а также его работников и жителей региона, оказывающих услуги в сфере похоронного дела, по факту совершения ими мошенничества организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время задержано 18 подозреваемых, в том числе организатор преступных действий. Как уточняет УМВД России по региону, преступная группа состояла из 11 патологоанатомов и семи ритуальных агентов.

"Они вводили в заблуждение родственников умерших относительно времени выдачи тел, требуя от последних незаконное денежное вознаграждение за более раннюю выдачу, при этом ссылаясь на необходимость доплаты в связи с изменением графика работы учреждения. Визуально определяя эмоциональное состояние и материальное положение граждан, они назначали сумму денежного вознаграждения за указанные действия в размере от трех до семи тысяч рублей", - говорится в сообщении УМВД.

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Преступление выявлено оперативными сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянску и Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Следователи провели обыски в местах жительства и работы привлекаемых по уголовному делу. Подозреваемых допрашивают, решается вопрос об избрании мер пресечения.
Патологоанатомическое отделение Брянской областной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на директора департамента здравоохранения Андрея Бардукова.
"Департаментом здравоохранения приняты все необходимые меры, чтобы патологоанатомическое отделение продолжило работу в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что о задержании указанных сотрудников ему стало известно утром, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.
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