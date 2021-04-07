https://ria.ru/20210407/patologoanatomy-1727246794.html

В Брянске задержали 11 патологоанатомов, бравших деньги за выдачу тел

В Брянске задержали 11 патологоанатомов, бравших деньги за выдачу тел

Группа из 18 человек, в том числе 11 сотрудников патологоанатомического отделения Брянской областной больницы, самого крупного в регионе лечебного учреждения,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:47

2021-04-07T17:47

2021-04-07T19:07

следственный комитет россии (ск рф)

брянск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Группа из 18 человек, в том числе 11 сотрудников патологоанатомического отделения Брянской областной больницы, самого крупного в регионе лечебного учреждения, задержаны по подозрению в мошенничестве - по версии следствия, они незаконно получили деньги с 80 граждан за ускоренную выдачу тел их родственников, сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ."Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением ГАУЗ "Брянская областная больница №1", а также его работников и жителей региона, оказывающих услуги в сфере похоронного дела, по факту совершения ими мошенничества организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.В настоящее время задержано 18 подозреваемых, в том числе организатор преступных действий. Как уточняет УМВД России по региону, преступная группа состояла из 11 патологоанатомов и семи ритуальных агентов.Предварительно установлено, что с декабря прошлого года по январь 2021 года члены группы ввели в заблуждение более 80 граждан, незаконно получив более 400 тысяч рублей.Преступление выявлено оперативными сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянску и Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Следователи провели обыски в местах жительства и работы привлекаемых по уголовному делу. Подозреваемых допрашивают, решается вопрос об избрании мер пресечения.Патологоанатомическое отделение Брянской областной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на директора департамента здравоохранения Андрея Бардукова."Департаментом здравоохранения приняты все необходимые меры, чтобы патологоанатомическое отделение продолжило работу в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что о задержании указанных сотрудников ему стало известно утром, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.

https://ria.ru/20210407/vzyatka-1727189174.html

https://ria.ru/20210406/ubiystvo-1727059801.html

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), брянск, происшествия