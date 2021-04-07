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Житель Новосибирской области пробил голову пасынку, мешавшему ему спать
Житель Новосибирской области пробил голову пасынку, мешавшему ему спать
Мужчина в городе Бердске Новосибирской области бросил на деревянный пол, мешавшего ему спать, шестилетнего пасынка, ребенок попал в больницу с черепно-мозговой... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:29
2021-04-07T17:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Мужчина в городе Бердске Новосибирской области бросил на деревянный пол, мешавшего ему спать, шестилетнего пасынка, ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бердска, причинившего телесные повреждения своему шестилетнему пасынку (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.По предварительной информации следствия, 5 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы о поступлении малолетнего пациента с закрытой черепно-мозговой травмой. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа."В ходе разбирательства с отчимом и матерью ребенка было установлено, что в утреннее время того же дня по улице Лунная в Бердске Новосибирской области 23-летний мужчина из-за того, что ребенок шумел и не давал ему спать, схватил ребенка и бросил на деревянный пол. При падении мальчик получил серьезные травмы головы", - говорится в сообщении.В сообщении уточняется, что подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. В среду суд заключил его под стражу."Ребенок находится под наблюдением высококвалифицированных специалистов в медицинском учреждении. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, произведены допросы свидетелей, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщили в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

Житель Новосибирской области пробил голову пасынку, мешавшему ему спать

17:29 07.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Мужчина в городе Бердске Новосибирской области бросил на деревянный пол, мешавшего ему спать, шестилетнего пасынка, ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бердска, причинившего телесные повреждения своему шестилетнему пасынку (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации следствия, 5 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы о поступлении малолетнего пациента с закрытой черепно-мозговой травмой. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.
"В ходе разбирательства с отчимом и матерью ребенка было установлено, что в утреннее время того же дня по улице Лунная в Бердске Новосибирской области 23-летний мужчина из-за того, что ребенок шумел и не давал ему спать, схватил ребенка и бросил на деревянный пол. При падении мальчик получил серьезные травмы головы", - говорится в сообщении.
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В сообщении уточняется, что подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. В среду суд заключил его под стражу.
"Ребенок находится под наблюдением высококвалифицированных специалистов в медицинском учреждении. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, произведены допросы свидетелей, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщили в СК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
 
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