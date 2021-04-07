https://ria.ru/20210407/pasynok-1727242334.html

Житель Новосибирской области пробил голову пасынку, мешавшему ему спать

Житель Новосибирской области пробил голову пасынку, мешавшему ему спать

Мужчина в городе Бердске Новосибирской области бросил на деревянный пол, мешавшего ему спать, шестилетнего пасынка, ребенок попал в больницу с черепно-мозговой... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:29

2021-04-07T17:29

2021-04-07T17:29

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Мужчина в городе Бердске Новосибирской области бросил на деревянный пол, мешавшего ему спать, шестилетнего пасынка, ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бердска, причинившего телесные повреждения своему шестилетнему пасынку (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.По предварительной информации следствия, 5 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы о поступлении малолетнего пациента с закрытой черепно-мозговой травмой. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа."В ходе разбирательства с отчимом и матерью ребенка было установлено, что в утреннее время того же дня по улице Лунная в Бердске Новосибирской области 23-летний мужчина из-за того, что ребенок шумел и не давал ему спать, схватил ребенка и бросил на деревянный пол. При падении мальчик получил серьезные травмы головы", - говорится в сообщении.В сообщении уточняется, что подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. В среду суд заключил его под стражу."Ребенок находится под наблюдением высококвалифицированных специалистов в медицинском учреждении. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, произведены допросы свидетелей, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20210209/kuban-1596668604.html

https://ria.ru/20210119/prigovor-1593737501.html

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия