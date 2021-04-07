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В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах
В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT данные об отсутствии необходимости менять паспорт в РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:45
2021-04-07T12:47
светлана бессараб
госдума рф
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT данные об отсутствии необходимости менять паспорт в случае одобрения новой инициативы МВД.Вместе с тем Бессараб напомнила об инициативе ввести электронные аналоги паспортов."Со временем весь цифровой мир перейдет на цифровые паспорта… Мы тоже постепенно будем вводить электронный аналог паспорта, который может объединить несколько документов", — заключила она.В конце марта МВД подготовило законопроект, который предусматривает внесение дополнений в текст памятки на последней, 20-й странице документа.Ведомство планирует дополнить имеющиеся положения напоминанием о том, что гражданин ставит личную подпись на второй странице, указанием условий, при которых паспорт подлежит замене, а также пунктом о том, что у гражданина есть 30 дней для подачи документов на получение или замену паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет.
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светлана бессараб, госдума рф, общество

В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах

12:45 07.04.2021 (обновлено: 12:47 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT данные об отсутствии необходимости менять паспорт в случае одобрения новой инициативы МВД.
"Я думаю, это было бы избыточной нормой, если бы граждан России вынудили менять паспорта, только чтобы разместить памятку в паспорте", — считают в Госдуме.
Вместе с тем Бессараб напомнила об инициативе ввести электронные аналоги паспортов.
"Со временем весь цифровой мир перейдет на цифровые паспорта… Мы тоже постепенно будем вводить электронный аналог паспорта, который может объединить несколько документов", — заключила она.
Сотрудник транспортной полиции сканирует паспорт пассажира комплексом для проверки лиц и документов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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В конце марта МВД подготовило законопроект, который предусматривает внесение дополнений в текст памятки на последней, 20-й странице документа.
Ведомство планирует дополнить имеющиеся положения напоминанием о том, что гражданин ставит личную подпись на второй странице, указанием условий, при которых паспорт подлежит замене, а также пунктом о том, что у гражданина есть 30 дней для подачи документов на получение или замену паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет.
 
Светлана БессарабГосдума РФОбщество
 
 
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