https://ria.ru/20210407/pasporta-1727164526.html

В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах

В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT данные об отсутствии необходимости менять паспорт в РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:45

2021-04-07T12:45

2021-04-07T12:47

светлана бессараб

госдума рф

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT данные об отсутствии необходимости менять паспорт в случае одобрения новой инициативы МВД.Вместе с тем Бессараб напомнила об инициативе ввести электронные аналоги паспортов."Со временем весь цифровой мир перейдет на цифровые паспорта… Мы тоже постепенно будем вводить электронный аналог паспорта, который может объединить несколько документов", — заключила она.В конце марта МВД подготовило законопроект, который предусматривает внесение дополнений в текст памятки на последней, 20-й странице документа.Ведомство планирует дополнить имеющиеся положения напоминанием о том, что гражданин ставит личную подпись на второй странице, указанием условий, при которых паспорт подлежит замене, а также пунктом о том, что у гражданина есть 30 дней для подачи документов на получение или замену паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/pasport-1602782196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана бессараб, госдума рф, общество