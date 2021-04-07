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Госдума приняла закон об увеличении федеральной части партсписков
Госдума приняла закон об увеличении федеральной части партсписков
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов ГД. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:02
2021-04-07T14:02
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов ГД.Законом предполагается увеличение общефедеральной части федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы с 10 до 15 кандидатов.Проект был внесен депутатами от фракции ЛДПР еще в мае 2019 года. Максимальную численность федеральной части списка авторы проекта предлагали расширить с 10 до 20 кандидатов.Авторы поясняют, что согласно действующему законодательству, федеральный список партий на выборах в Госдуму, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, может быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них может быть включено не более десяти кандидатов. Законопроектом предлагалось изменить эту норму.По мнению авторов, это позволит партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о своих позициях по различным вопросам.В 2021 году должны состояться выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября также запланированы прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
https://ria.ru/20210407/zakon-1727182706.html
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россия, лдпр, госдума рф, политика

Госдума приняла закон об увеличении федеральной части партсписков

14:02 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов ГД.
Законом предполагается увеличение общефедеральной части федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы с 10 до 15 кандидатов.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Госдума приняла закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Проект был внесен депутатами от фракции ЛДПР еще в мае 2019 года. Максимальную численность федеральной части списка авторы проекта предлагали расширить с 10 до 20 кандидатов.
Авторы поясняют, что согласно действующему законодательству, федеральный список партий на выборах в Госдуму, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, может быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них может быть включено не более десяти кандидатов. Законопроектом предлагалось изменить эту норму.
По мнению авторов, это позволит партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о своих позициях по различным вопросам.
В 2021 году должны состояться выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября также запланированы прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
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