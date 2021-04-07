https://ria.ru/20210407/oshibki-1727197115.html

Названы две вопиющие ошибки украинской делегации в Катаре

Названы две вопиющие ошибки украинской делегации в Катаре

Бывший посол Украины в Белоруссии и преподаватель дипломатического протокола Роман Бессмертный раскритиковал поведение делегации президента Украины Владимира... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:59

2021-04-07T14:59

2021-04-07T17:09

андрей ермак

дмитрий кулеба

владимир зеленский

катар

украина

в мире

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший посол Украины в Белоруссии и преподаватель дипломатического протокола Роман Бессмертный раскритиковал поведение делегации президента Украины Владимира Зеленского из-за допущения грубых ошибок во время визита в Катар.Комментируя нарушения протокола, на которые накануне обратили внимание СМИ, эксперт назвал еще две "кричащие ошибки"."Государственный флаг Украины лежит на полу, и украинская сторона демонстрирует обувь", — написал Бессмертный в Facebook. Экс-посол также отметил, что в мусульманских странах "категорически недопустимо" подавать и брать документы левой рукой, которая считается "грязной".Ранее в Сети были опубликованы фотографии со встречи. На них видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели закинув ногу на ногу, из-за чего присутствующим были видны подошвы их туфель. Эксперты в области этикета указали и на неподобающую длину юбки девушки из состава украинской делегации. После негативной реакции фотографии удалили с сайта офиса президента страны.

катар

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ермак, дмитрий кулеба, владимир зеленский, катар, украина, в мире