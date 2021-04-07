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Названы две вопиющие ошибки украинской делегации в Катаре
Названы две вопиющие ошибки украинской делегации в Катаре
Бывший посол Украины в Белоруссии и преподаватель дипломатического протокола Роман Бессмертный раскритиковал поведение делегации президента Украины Владимира... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:59
2021-04-07T17:09
андрей ермак
дмитрий кулеба
владимир зеленский
катар
украина
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший посол Украины в Белоруссии и преподаватель дипломатического протокола Роман Бессмертный раскритиковал поведение делегации президента Украины Владимира Зеленского из-за допущения грубых ошибок во время визита в Катар.Комментируя нарушения протокола, на которые накануне обратили внимание СМИ, эксперт назвал еще две "кричащие ошибки"."Государственный флаг Украины лежит на полу, и украинская сторона демонстрирует обувь", — написал Бессмертный в Facebook. Экс-посол также отметил, что в мусульманских странах "категорически недопустимо" подавать и брать документы левой рукой, которая считается "грязной".Ранее в Сети были опубликованы фотографии со встречи. На них видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели закинув ногу на ногу, из-за чего присутствующим были видны подошвы их туфель. Эксперты в области этикета указали и на неподобающую длину юбки девушки из состава украинской делегации. После негативной реакции фотографии удалили с сайта офиса президента страны.
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андрей ермак, дмитрий кулеба, владимир зеленский, катар, украина, в мире

Названы две вопиющие ошибки украинской делегации в Катаре

14:59 07.04.2021 (обновлено: 17:09 07.04.2021)
 
Официальный визит президента Украины в Катар
Официальный визит президента Украины в Катар - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший посол Украины в Белоруссии и преподаватель дипломатического протокола Роман Бессмертный раскритиковал поведение делегации президента Украины Владимира Зеленского из-за допущения грубых ошибок во время визита в Катар.
Комментируя нарушения протокола, на которые накануне обратили внимание СМИ, эксперт назвал еще две "кричащие ошибки".
"Государственный флаг Украины лежит на полу, и украинская сторона демонстрирует обувь", — написал Бессмертный в Facebook.
Экс-посол также отметил, что в мусульманских странах "категорически недопустимо" подавать и брать документы левой рукой, которая считается "грязной".
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Официальный визит президента Украины в Катар
Официальный визит президента Украины в Катар - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Официальный визит президента Украины в Катар

"Анализирую фото встречи на высшем уровне в Катаре, могу сказать: "Лучше бы ее не было". Что бы ни заявляла украинская сторона, результат даже не нулевой, а минусовый", — заключил он.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии со встречи. На них видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели закинув ногу на ногу, из-за чего присутствующим были видны подошвы их туфель. Эксперты в области этикета указали и на неподобающую длину юбки девушки из состава украинской делегации. После негативной реакции фотографии удалили с сайта офиса президента страны.
 
Андрей ЕрмакДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийКатарУкраинаВ мире
 
 
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