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Патрушев обвинил США в создании биологического оружия у границ России
Патрушев обвинил США в создании биологического оружия у границ России
У России есть "веские основания предполагать", что в появляющихся по всему миру биолабораториях, находящихся под контролем США, идет разработка биологического... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:05
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. У России есть "веские основания предполагать", что в появляющихся по всему миру биолабораториях, находящихся под контролем США, идет разработка биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".Он подчеркнул, что в основном эти лаборатории появляются у границ России и Китая.Секретарь Совбеза отметил, что в тех районах, где появились такие лаборатории, фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерные для этих регионов.Ранее в МИД заявили, что у Москвы есть серьезные вопросы в связи с военно-биологической активностью Пентагона. Там также отметили, что деятельность США в биолаборатории Лугара на территории Грузии противоречит обязательствам Вашингтона и Тбилиси по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
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россия, николай патрушев, сша, мэриленд, в мире

Патрушев обвинил США в создании биологического оружия у границ России

18:05 07.04.2021 (обновлено: 19:55 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. У России есть "веские основания предполагать", что в появляющихся по всему миру биолабораториях, находящихся под контролем США, идет разработка биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".
Он подчеркнул, что в основном эти лаборатории появляются у границ России и Китая.

"Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах", — указал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что в тех районах, где появились такие лаборатории, фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерные для этих регионов.
Ранее в МИД заявили, что у Москвы есть серьезные вопросы в связи с военно-биологической активностью Пентагона. Там также отметили, что деятельность США в биолаборатории Лугара на территории Грузии противоречит обязательствам Вашингтона и Тбилиси по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
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