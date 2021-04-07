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Патрушев обвинил США в создании биологического оружия у границ России

Патрушев обвинил США в создании биологического оружия у границ России

У России есть "веские основания предполагать", что в появляющихся по всему миру биолабораториях, находящихся под контролем США, идет разработка биологического... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:05

2021-04-07T18:05

2021-04-07T19:55

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николай патрушев

сша

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. У России есть "веские основания предполагать", что в появляющихся по всему миру биолабораториях, находящихся под контролем США, идет разработка биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".Он подчеркнул, что в основном эти лаборатории появляются у границ России и Китая.Секретарь Совбеза отметил, что в тех районах, где появились такие лаборатории, фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерные для этих регионов.Ранее в МИД заявили, что у Москвы есть серьезные вопросы в связи с военно-биологической активностью Пентагона. Там также отметили, что деятельность США в биолаборатории Лугара на территории Грузии противоречит обязательствам Вашингтона и Тбилиси по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

https://ria.ru/20200904/shoygu-1576779801.html

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россия, николай патрушев, сша, мэриленд, в мире