https://ria.ru/20210407/ogranicheniya-1727137567.html

В ОП заявили о необходимости национального проекта для развития IT-сферы

В ОП заявили о необходимости национального проекта для развития IT-сферы

России необходимо вывести в приоритет и даже создать национальный проект, связанный с IT-сферой, чтобы снизить процент зависимости от западного программного... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:30

2021-04-07T10:30

2021-04-07T10:30

россия

александр малькевич

снг

технологии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. России необходимо вывести в приоритет и даже создать национальный проект, связанный с IT-сферой, чтобы снизить процент зависимости от западного программного обеспечения, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."В принципе, этого и следовало ожидать. Мы всегда говорили о том, что у нас 80-90% зависимости от западного ПО и операционных систем и что это приведёт к тому, что кто-то может просто дёрнуть рубильник, и нас отключат от сервисов, которые нам привычные и стали для нас удобными. К сожалению, наши прогнозы сбываются с какой-то ужасающей частотой и силой", - прокомментировал новость Малькевич.Ситуацию, по словам общественника, смягчает то, что подобные меры приняты уже на выходе из самоизоляции.

https://ria.ru/20210407/biznes-1727130769.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, снг, технологии