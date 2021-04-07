В ОП заявили о необходимости национального проекта для развития IT-сферы
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. России необходимо вывести в приоритет и даже создать национальный проект, связанный с IT-сферой, чтобы снизить процент зависимости от западного программного обеспечения, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
"В принципе, этого и следовало ожидать. Мы всегда говорили о том, что у нас 80-90% зависимости от западного ПО и операционных систем и что это приведёт к тому, что кто-то может просто дёрнуть рубильник, и нас отключат от сервисов, которые нам привычные и стали для нас удобными. К сожалению, наши прогнозы сбываются с какой-то ужасающей частотой и силой", - прокомментировал новость Малькевич.
Ситуацию, по словам общественника, смягчает то, что подобные меры приняты уже на выходе из самоизоляции.
"Но в целом представьте, что было бы, если бы это произошло в прошлом году. Именно поэтому Общественная палата требует ускорить, вывести в приоритет, может быть, создать национальный проект, связанный с IT-сферой, чтобы разорвать эту цифровую зависимость. У нас должны быть свои сервисы, и конечно, сервисы для общения, тем более что западные ещё и не защищены", - заявил Малькевич.