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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210407/ofitsialnyy-kurs-evro-na-chetverg-vyros-na-215-rublya-do-9233-rub---tsb-rf-1727160318.html
Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля - до 92,3321 рубля, курс доллара - на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:28
2021-04-07T12:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля - до 92,3321 рубля, курс доллара - на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,73 рубля, составив 84,3246 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

12:28 07.04.2021 (обновлено: 12:32 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля - до 92,3321 рубля, курс доллара - на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,73 рубля, составив 84,3246 рубля.
Электронное табло со знаком доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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