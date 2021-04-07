https://ria.ru/20210407/ofitsialnyy-kurs-evro-na-chetverg-vyros-na-215-rublya-do-9233-rub---tsb-rf-1727160318.html

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля - до 92,3321 рубля, курс доллара - на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:28

2021-04-07T12:28

2021-04-07T12:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля - до 92,3321 рубля, курс доллара - на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,73 рубля, составив 84,3246 рубля.

https://ria.ru/20210407/dollar-1727139880.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика