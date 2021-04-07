https://ria.ru/20210407/ofitsialnyy-kurs-evro-na-chetverg-vyros-na-215-rublya-do-9233-rub---tsb-rf-1727160318.html
Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля - до 92,3321 рубля, курс доллара - на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:28
2021-04-07T12:28
2021-04-07T12:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602599128_0:298:3111:2047_1920x0_80_0_0_3c55ade94359fde265e849fc95424afd.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 рубля - до 92,3321 рубля, курс доллара - на 1,39 рубля, до 77,773 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,73 рубля, составив 84,3246 рубля.
https://ria.ru/20210407/dollar-1727139880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602599128_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_6d7c71703e6f57262341731d728722e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика