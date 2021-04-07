Адвокаты Навального опровергли сообщения о его переводе из колонии
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
ПОКРОВ (Владимирская область), 7 апр - РИА Новости. Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, заявила его адвокат Ольга Михайлова.
Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова в среду приехали в исправительную колонию № 2 в Покрове, где содержится Навальный, они провели там около двух с половиной часов.
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"Мы сейчас общались с Алексеем. Только что вышли, в пять часов, от него. Собственно, на протяжении двух часов у нас было свидание, мы общались. Соответственно, он здесь", - сказала Михайлова журналистам после посещения колонии. Она добавила, что сведения о переводе ее подзащитного из колонии не соответствуют действительности.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.