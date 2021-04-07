https://ria.ru/20210407/most-1727126791.html

В Москве начался капитальный ремонт Строгинского моста

В Москве начался капитальный ремонт Строгинского моста

Работы по капитальному ремонту Строгинского моста стартовали на северо-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:04

2021-04-07T09:04

2021-04-07T09:04

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

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общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту Строгинского моста стартовали на северо-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На северо-западе Москвы начались работы по капитальному ремонту Строгинского моста", - сообщил Бирюков.Он пояснил, что решение о необходимости проведения капремонта было принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия. Последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году."В рамках проекта будут полностью заменены мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляция, деформационные швы. На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты. Запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замена ограждений тротуаров", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и автомобилистов на обновленном мосту установят современные опоры освещения с энергосберегающими светильниками.Бирюков сообщил, что работы будут проходить в четыре этапа с частичным ограничением движения. На время ремонта будут доступны две полосы в каждом направлении для автомобилей и один тротуар для пешеходов.Для сохранения трамваев организуют реверсивное движение по одному из путей, их пропуск будет регулироваться временными светофорами.Ремонт моста планируется завершить в декабре.

https://ria.ru/20210329/remont-1603243785.html

https://ria.ru/20201229/kapremot-1591372788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество