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https://ria.ru/20210407/most-1727126791.html
В Москве начался капитальный ремонт Строгинского моста
В Москве начался капитальный ремонт Строгинского моста
Работы по капитальному ремонту Строгинского моста стартовали на северо-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:04
2021-04-07T09:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту Строгинского моста стартовали на северо-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На северо-западе Москвы начались работы по капитальному ремонту Строгинского моста", - сообщил Бирюков.Он пояснил, что решение о необходимости проведения капремонта было принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия. Последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году."В рамках проекта будут полностью заменены мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляция, деформационные швы. На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты. Запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замена ограждений тротуаров", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и автомобилистов на обновленном мосту установят современные опоры освещения с энергосберегающими светильниками.Бирюков сообщил, что работы будут проходить в четыре этапа с частичным ограничением движения. На время ремонта будут доступны две полосы в каждом направлении для автомобилей и один тротуар для пешеходов.Для сохранения трамваев организуют реверсивное движение по одному из путей, их пропуск будет регулироваться временными светофорами.Ремонт моста планируется завершить в декабре.
https://ria.ru/20210329/remont-1603243785.html
https://ria.ru/20201229/kapremot-1591372788.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В Москве начался капитальный ремонт Строгинского моста

09:04 07.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы с высоты птичьего полета
Виды Москвы с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту Строгинского моста стартовали на северо-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На северо-западе Москвы начались работы по капитальному ремонту Строгинского моста", - сообщил Бирюков.
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Он пояснил, что решение о необходимости проведения капремонта было принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия. Последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году.
"В рамках проекта будут полностью заменены мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляция, деформационные швы. На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты. Запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замена ограждений тротуаров", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и автомобилистов на обновленном мосту установят современные опоры освещения с энергосберегающими светильниками.
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Бирюков сообщил, что работы будут проходить в четыре этапа с частичным ограничением движения. На время ремонта будут доступны две полосы в каждом направлении для автомобилей и один тротуар для пешеходов.
Для сохранения трамваев организуют реверсивное движение по одному из путей, их пропуск будет регулироваться временными светофорами.
Ремонт моста планируется завершить в декабре.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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