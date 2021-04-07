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Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми, имеет судимость
Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми, имеет судимость
Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми в заброшенном здании на юго-западе столицы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, рассказала... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:06
2021-04-07T19:06
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми в заброшенном здании на юго-западе столицы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, рассказала журналистам старший помощник московского главка СК РФ Юлия Иванова.По версии следствия, 5 апреля в Южном Бутово мужчина обманом заманил детей в нежилое здание, где, угрожая им убийством и насилием, совершил в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.Она добавила, что уголовное дело, возбужденное по двум эпизодам, расследуется по статье "Иные насильственные действия сексуального характера". Кроме того, мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу."Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы", - подчеркнула Иванова.Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что пострадавшим мальчикам 13 и 14 лет. Незнакомый мужчина предложил подросткам помочь донести пакеты до дома и уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице. Правоохранители задержали 48-летнего москвича в тот же вечер.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми, имеет судимость

19:06 07.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми в заброшенном здании на юго-западе столицы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, рассказала журналистам старший помощник московского главка СК РФ Юлия Иванова.
По версии следствия, 5 апреля в Южном Бутово мужчина обманом заманил детей в нежилое здание, где, угрожая им убийством и насилием, совершил в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.

"В короткий срок по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1973 года рождения, им оказался ранее судимый уроженец Москвы. Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела", - сказала Иванова.

Она добавила, что уголовное дело, возбужденное по двум эпизодам, расследуется по статье "Иные насильственные действия сексуального характера". Кроме того, мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
"Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы", - подчеркнула Иванова.
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Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что пострадавшим мальчикам 13 и 14 лет. Незнакомый мужчина предложил подросткам помочь донести пакеты до дома и уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице. Правоохранители задержали 48-летнего москвича в тот же вечер.
 
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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