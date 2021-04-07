https://ria.ru/20210407/moskvich-1727263927.html
Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми, имеет судимость
Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми, имеет судимость
Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми в заброшенном здании на юго-западе столицы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, рассказала... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:06
2021-04-07T19:06
2021-04-07T19:06
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми в заброшенном здании на юго-западе столицы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, рассказала журналистам старший помощник московского главка СК РФ Юлия Иванова.По версии следствия, 5 апреля в Южном Бутово мужчина обманом заманил детей в нежилое здание, где, угрожая им убийством и насилием, совершил в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.Она добавила, что уголовное дело, возбужденное по двум эпизодам, расследуется по статье "Иные насильственные действия сексуального характера". Кроме того, мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу."Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы", - подчеркнула Иванова.Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что пострадавшим мальчикам 13 и 14 лет. Незнакомый мужчина предложил подросткам помочь донести пакеты до дома и уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице. Правоохранители задержали 48-летнего москвича в тот же вечер.
https://ria.ru/20210407/kaliningradets-shantazhom-zastavil-12-letnyuyu-shkolnitsu-prislat-emu-intimnye-foto--sk-1727198945.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми в заброшенном здании на юго-западе столицы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, рассказала журналистам старший помощник московского главка СК РФ Юлия Иванова
.
По версии следствия, 5 апреля в Южном Бутово мужчина обманом заманил детей в нежилое здание, где, угрожая им убийством и насилием, совершил в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.
"В короткий срок по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1973 года рождения, им оказался ранее судимый уроженец Москвы. Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела", - сказала Иванова.
Она добавила, что уголовное дело, возбужденное по двум эпизодам, расследуется по статье "Иные насильственные действия сексуального характера". Кроме того, мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
"Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы", - подчеркнула Иванова.
Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что пострадавшим мальчикам 13 и 14 лет. Незнакомый мужчина предложил подросткам помочь донести пакеты до дома и уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице. Правоохранители задержали 48-летнего москвича в тот же вечер.