https://ria.ru/20210407/moskvich-1727263927.html

Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми, имеет судимость

Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми, имеет судимость

Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми в заброшенном здании на юго-западе столицы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, рассказала... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:06

2021-04-07T19:06

2021-04-07T19:06

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москвич, подозреваемый в надругательстве над детьми в заброшенном здании на юго-западе столицы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, рассказала журналистам старший помощник московского главка СК РФ Юлия Иванова.По версии следствия, 5 апреля в Южном Бутово мужчина обманом заманил детей в нежилое здание, где, угрожая им убийством и насилием, совершил в отношении них "иные насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.Она добавила, что уголовное дело, возбужденное по двум эпизодам, расследуется по статье "Иные насильственные действия сексуального характера". Кроме того, мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу."Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы", - подчеркнула Иванова.Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что пострадавшим мальчикам 13 и 14 лет. Незнакомый мужчина предложил подросткам помочь донести пакеты до дома и уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице. Правоохранители задержали 48-летнего москвича в тот же вечер.

https://ria.ru/20210407/kaliningradets-shantazhom-zastavil-12-letnyuyu-shkolnitsu-prislat-emu-intimnye-foto--sk-1727198945.html

москва

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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия