https://ria.ru/20210407/moskva-1727243295.html
В центре Москвы обвалились строительные леса
В центре Москвы обвалились строительные леса
Строительные леса обвалились в центре Москвы, движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:32
2021-04-07T17:32
2021-04-07T19:29
россия
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727244542_0:271:3000:1959_1920x0_80_0_0_a390d0c443985149c2bf8200ac16bceb.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Строительные леса обвалились в центре Москвы, движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.При обрушении строительных лесов в центре Москвы никто не пострадал, повреждены два автомобиля, сообщил РИА Новости источник в районной администрации."7 апреля в 16.05 по адресу Большой Николоворобинский переулок, дом 9, произошло частичное обрушение строительных лесов, пострадавших людей нет, частично пострадало два автомобиля", - рассказал источник.Он добавил, что застройщиком на объекте является ООО "СЗ "Стрелецкая слобода".По данным столичного дептранса, на месте происшествия работают оперативные службы. В связи с этим движение перекрыто от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку в направлении Тессинского переулка. Отмечается, что пропускают только жильцов соседних домов.Также движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727244542_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_02e68f9d8f78da85c9e20e99116f5318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, городское хозяйство москвы, москва, происшествия
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Строительные леса обвалились в центре Москвы
, движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"Из-за обвала строительных лесов перекрыто движение по Большому Николоворобинскому переулку", - говорится в сообщении.
При обрушении строительных лесов в центре Москвы никто не пострадал, повреждены два автомобиля, сообщил РИА Новости источник в районной администрации.
"7 апреля в 16.05 по адресу Большой Николоворобинский переулок, дом 9, произошло частичное обрушение строительных лесов, пострадавших людей нет, частично пострадало два автомобиля", - рассказал источник.
Он добавил, что застройщиком на объекте является ООО "СЗ "Стрелецкая слобода".
По данным столичного дептранса, на месте происшествия работают оперативные службы. В связи с этим движение перекрыто от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку в направлении Тессинского переулка. Отмечается, что пропускают только жильцов соседних домов.
Также движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.