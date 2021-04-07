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В центре Москвы обвалились строительные леса
В центре Москвы обвалились строительные леса
Строительные леса обвалились в центре Москвы, движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:32
2021-04-07T19:29
россия
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Строительные леса обвалились в центре Москвы, движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.При обрушении строительных лесов в центре Москвы никто не пострадал, повреждены два автомобиля, сообщил РИА Новости источник в районной администрации."7 апреля в 16.05 по адресу Большой Николоворобинский переулок, дом 9, произошло частичное обрушение строительных лесов, пострадавших людей нет, частично пострадало два автомобиля", - рассказал источник.Он добавил, что застройщиком на объекте является ООО "СЗ "Стрелецкая слобода".По данным столичного дептранса, на месте происшествия работают оперативные службы. В связи с этим движение перекрыто от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку в направлении Тессинского переулка. Отмечается, что пропускают только жильцов соседних домов.Также движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.
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россия, городское хозяйство москвы, москва, происшествия

В центре Москвы обвалились строительные леса

17:32 07.04.2021 (обновлено: 19:29 07.04.2021)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерМесто обвала строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке в Москве
Место обвала строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Строительные леса обвалились в центре Москвы, движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за обвала строительных лесов перекрыто движение по Большому Николоворобинскому переулку", - говорится в сообщении.
При обрушении строительных лесов в центре Москвы никто не пострадал, повреждены два автомобиля, сообщил РИА Новости источник в районной администрации.
"7 апреля в 16.05 по адресу Большой Николоворобинский переулок, дом 9, произошло частичное обрушение строительных лесов, пострадавших людей нет, частично пострадало два автомобиля", - рассказал источник.
Он добавил, что застройщиком на объекте является ООО "СЗ "Стрелецкая слобода".
© АГН "Москва" / Мобильный репортерМесто обвала строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке в Москве
Место обвала строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Место обвала строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке в Москве
По данным столичного дептранса, на месте происшествия работают оперативные службы. В связи с этим движение перекрыто от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку в направлении Тессинского переулка. Отмечается, что пропускают только жильцов соседних домов.
Также движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.
 
РоссияГородское хозяйство МосквыМоскваПроисшествия
 
 
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