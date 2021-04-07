https://ria.ru/20210407/moskva-1727243295.html

В центре Москвы обвалились строительные леса

В центре Москвы обвалились строительные леса

Строительные леса обвалились в центре Москвы, движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:32

2021-04-07T17:32

2021-04-07T19:29

россия

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Строительные леса обвалились в центре Москвы, движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.При обрушении строительных лесов в центре Москвы никто не пострадал, повреждены два автомобиля, сообщил РИА Новости источник в районной администрации."7 апреля в 16.05 по адресу Большой Николоворобинский переулок, дом 9, произошло частичное обрушение строительных лесов, пострадавших людей нет, частично пострадало два автомобиля", - рассказал источник.Он добавил, что застройщиком на объекте является ООО "СЗ "Стрелецкая слобода".По данным столичного дептранса, на месте происшествия работают оперативные службы. В связи с этим движение перекрыто от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку в направлении Тессинского переулка. Отмечается, что пропускают только жильцов соседних домов.Также движение перекрыто по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, городское хозяйство москвы, москва, происшествия