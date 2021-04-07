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Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
Новая реальность, зародившаяся в период пандемии, показала, что здоровье и благополучие населения зависят от уровня подготовки медицинских и социальных... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T00:28
2021-04-07T00:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна москалькова
воз
москва
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новая реальность, зародившаяся в период пандемии, показала, что здоровье и благополучие населения зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во Всемирный день здоровья, добавив, что, вкладываясь в их образование и обеспечивая им справедливую оплату труда, общество получит безусловную выгоду от их работы.Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля. В 1948 году в эту дату была основана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Информационная кампания нацелена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения.По мнению российского омбудсмена, отраженного в ее ежегодном докладе за 2020 год, пандемия заставила людей еще раз убедиться в том, что в системе ценностей нет ничего важнее, чем право на жизнь, которое находится в тесной взаимосвязи с правом на охрану здоровья и медицинскую помощь.Однако, по данным ведомства, российский омбудсмен на ежегодной основе поднимает вопросы совершенствования кадровой политики в здравоохранении. Они касаются трудностей, с которыми сталкиваются жители сельских территорий, зачастую они не могут получить качественную медпомощь из-за нехватки врачей, говорится в материалах. Так, согласно статистике 2019 года, в селах не хватало свыше 25 тысяч врачей и более 130 тысяч средних медработников и медперсонала.Кроме этого, Москалькова неоднократно высказывалась о необходимости расширения практики целевого распределения на работу в медорганизации Арктической зоны выпускников медицинских вузов, прошедших обучение на бюджетной основе. По-прежнему сохраняется дефицит квалифицированных кадров в психиатрических больницах, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав граждан при оказании им помощи, рассказали в пресс-службе. Время ожидания в очереди к узкому специалисту, дефицит врачей, а также территориальное расположение некоторых больниц, которое не позволяет пациентам оперативно добраться до медучреждения, тоже остаются актуальной проблемой, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604437193.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, воз, москва, общество

Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения

00:28 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новая реальность, зародившаяся в период пандемии, показала, что здоровье и благополучие населения зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во Всемирный день здоровья, добавив, что, вкладываясь в их образование и обеспечивая им справедливую оплату труда, общество получит безусловную выгоду от их работы.
Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля. В 1948 году в эту дату была основана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Информационная кампания нацелена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения.
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По мнению российского омбудсмена, отраженного в ее ежегодном докладе за 2020 год, пандемия заставила людей еще раз убедиться в том, что в системе ценностей нет ничего важнее, чем право на жизнь, которое находится в тесной взаимосвязи с правом на охрану здоровья и медицинскую помощь.
"Новая реальность показала насколько здоровье и благополучие зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников. Инвестируя в их образование, благополучие и справедливую оплату труда общество получает отсроченную, но безусловную выгоду от результатов их работы", - приводит РИА Новости пресс-служба слова Москальковой.
Однако, по данным ведомства, российский омбудсмен на ежегодной основе поднимает вопросы совершенствования кадровой политики в здравоохранении. Они касаются трудностей, с которыми сталкиваются жители сельских территорий, зачастую они не могут получить качественную медпомощь из-за нехватки врачей, говорится в материалах. Так, согласно статистике 2019 года, в селах не хватало свыше 25 тысяч врачей и более 130 тысяч средних медработников и медперсонала.
Кроме этого, Москалькова неоднократно высказывалась о необходимости расширения практики целевого распределения на работу в медорганизации Арктической зоны выпускников медицинских вузов, прошедших обучение на бюджетной основе. По-прежнему сохраняется дефицит квалифицированных кадров в психиатрических больницах, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав граждан при оказании им помощи, рассказали в пресс-службе. Время ожидания в очереди к узкому специалисту, дефицит врачей, а также территориальное расположение некоторых больниц, которое не позволяет пациентам оперативно добраться до медучреждения, тоже остаются актуальной проблемой, отметили в ведомстве.
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