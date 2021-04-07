https://ria.ru/20210407/mosgorsud-1727205160.html

Здание Мосгорсуда эвакуируют после сообщения о "минировании"

Здание Мосгорсуда эвакуируют после сообщения о "минировании"

В здании Мосгорсуда началась эвакуация из-за поступившего сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:21

2021-04-07T15:21

2021-04-07T15:28

любовь соболь

константин янкаускас

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В здании Мосгорсуда началась эвакуация из-за поступившего сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе суда."Поступило сообщение о минировании, началась эвакуация", - сказала собеседница агентства.Сегодня суд рассматривает жалобы на домашний арест юристу ФБК* Любови Соболь, муниципальному депутату Константину Янкаускасу и брату Алексея Навального Олегу.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210405/krasnoyarsk-1604231085.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, константин янкаускас, московский городской суд, москва, происшествия