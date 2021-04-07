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Здание Мосгорсуда эвакуируют после сообщения о "минировании"
Здание Мосгорсуда эвакуируют после сообщения о "минировании"
В здании Мосгорсуда началась эвакуация из-за поступившего сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:21
2021-04-07T15:28
любовь соболь
константин янкаускас
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В здании Мосгорсуда началась эвакуация из-за поступившего сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе суда."Поступило сообщение о минировании, началась эвакуация", - сказала собеседница агентства.Сегодня суд рассматривает жалобы на домашний арест юристу ФБК* Любови Соболь, муниципальному депутату Константину Янкаускасу и брату Алексея Навального Олегу.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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любовь соболь, константин янкаускас, московский городской суд, москва, происшествия

Здание Мосгорсуда эвакуируют после сообщения о "минировании"

15:21 07.04.2021 (обновлено: 15:28 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В здании Мосгорсуда началась эвакуация из-за поступившего сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе суда.
"Поступило сообщение о минировании, началась эвакуация", - сказала собеседница агентства.
Сегодня суд рассматривает жалобы на домашний арест юристу ФБК* Любови Соболь, муниципальному депутату Константину Янкаускасу и брату Алексея Навального Олегу.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Несколько красноярских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании
 
Любовь СобольКонстантин ЯнкаускасМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
 
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