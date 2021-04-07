https://ria.ru/20210407/mordoviya-1727226137.html
В Мордовии около 20 тысяч детей отдохнут летом в лагерях
В Мордовии около 20 тысяч детей отдохнут летом в лагерях
Около 20 тысяч детей в Мордовии отдохнут в лагерях летом 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:26
2021-04-07T16:26
2021-04-07T16:26
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
артек
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Около 20 тысяч детей в Мордовии отдохнут в лагерях летом 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.Вопросы организации детского летнего отдыха обсудили в среду на совещании у врио главы Мордовии Артема Здунова."По словам и. о. заместителя председателя правительства Мордовии Галины Лотвановой, в 2021 году запланирована работа 337 лагерей, 22 из которых стационарные (на базе санаториев), и 315 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций и социальных учреждений. При этом 23 ранее действующих лагеря для летнего детского отдыха в республике не функционируют – из-за крайне изношенной и ветхой инфраструктуры, хотя расположены они в живописнейших местах Мордовии", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего отдыхом и оздоровлением в летний период планируют охватить около 20 тысяч юных жителей республики, в том числе более 8 тысяч детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также будут организованы специальные смены для отдыха детей-сирот, инвалидов, воспитанников интернатов, спортсменов, активистов, подростков, состоящих на различных видах профилактического учета.Подчеркивается, что в целом на летний отдых детей в республиканском бюджете предусмотрено свыше 250 миллионов рублей. Кроме того, правительством республики заключены договоры на отдых детей из Мордовии в федеральных оздоровительных лагерях "Артек", "Орленок", "Смена". Для педагогического сопровождения летнего отдыха детей в Мордовии будет подготовлено 1,7 тысячи воспитателей и более 1 тысячи вожатых.Отмечается, что нынешний сезон летнего детского отдыха пройдет с некоторыми ограничениями с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Например, наполняемость детьми в отрядах и в целом по лагерю не будет превышать 75%.Руководитель региона проведенную работу счел недостаточной, заявив, что это направление требует более тщательной подготовки, особенно в том, что касается организации досуга и обеспечения безопасности отдыха детей."Во-первых, необходимо обеспечить качественную подготовку всей инфраструктуры отдыха – пищеблоки, места для проживания, занятий спортом, творчеством. Посмотрите, чтобы к лагерям можно было нормально подъехать – детям, их родителям, гостям и участникам мероприятий", - цитирует пресс-служба слова Здунова, который пообещал, что обязательно посетит детские оздоровительные лагеря в летний период лично.Также руководитель республики поручил особое внимание уделить содержательной программе пребывания детей. "Отдых должен быть интересным и полезным. Приглашайте известных людей – из разных сфер деятельности, дети должны общаться с лучшими в своих профессиях, и за смену каждый ребенок должен получить одну-две компетенции. Например, научиться оказывать первую медицинскую помощь, готовить презентации, научиться выступать на публике, делать что-то своими руками", - сказал Здунов.
https://ria.ru/20210406/mordoviya-1727032585.html
https://ria.ru/20210331/mordoviya-1603672523.html
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артем здунов, республика мордовия, артек, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Около 20 тысяч детей в Мордовии отдохнут в лагерях летом 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.
Вопросы организации детского летнего отдыха обсудили в среду на совещании у врио главы Мордовии Артема Здунова
.
"По словам и. о. заместителя председателя правительства Мордовии Галины Лотвановой, в 2021 году запланирована работа 337 лагерей, 22 из которых стационарные (на базе санаториев), и 315 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций и социальных учреждений. При этом 23 ранее действующих лагеря для летнего детского отдыха в республике не функционируют – из-за крайне изношенной и ветхой инфраструктуры, хотя расположены они в живописнейших местах Мордовии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего отдыхом и оздоровлением в летний период планируют охватить около 20 тысяч юных жителей республики, в том числе более 8 тысяч детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также будут организованы специальные смены для отдыха детей-сирот, инвалидов, воспитанников интернатов, спортсменов, активистов, подростков, состоящих на различных видах профилактического учета.
Подчеркивается, что в целом на летний отдых детей в республиканском бюджете предусмотрено свыше 250 миллионов рублей. Кроме того, правительством республики заключены договоры на отдых детей из Мордовии в федеральных оздоровительных лагерях "Артек
", "Орленок", "Смена". Для педагогического сопровождения летнего отдыха детей в Мордовии будет подготовлено 1,7 тысячи воспитателей и более 1 тысячи вожатых.
Отмечается, что нынешний сезон летнего детского отдыха пройдет с некоторыми ограничениями с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Например, наполняемость детьми в отрядах и в целом по лагерю не будет превышать 75%.
Руководитель региона проведенную работу счел недостаточной, заявив, что это направление требует более тщательной подготовки, особенно в том, что касается организации досуга и обеспечения безопасности отдыха детей.
"Во-первых, необходимо обеспечить качественную подготовку всей инфраструктуры отдыха – пищеблоки, места для проживания, занятий спортом, творчеством. Посмотрите, чтобы к лагерям можно было нормально подъехать – детям, их родителям, гостям и участникам мероприятий", - цитирует пресс-служба слова Здунова, который пообещал, что обязательно посетит детские оздоровительные лагеря в летний период лично.
Также руководитель республики поручил особое внимание уделить содержательной программе пребывания детей. "Отдых должен быть интересным и полезным. Приглашайте известных людей – из разных сфер деятельности, дети должны общаться с лучшими в своих профессиях, и за смену каждый ребенок должен получить одну-две компетенции. Например, научиться оказывать первую медицинскую помощь, готовить презентации, научиться выступать на публике, делать что-то своими руками", - сказал Здунов.