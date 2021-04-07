https://ria.ru/20210407/moldaviya-1727269590.html

Санду хочет создать антироссийское большинство в парламенте, заявил Додон

Санду хочет создать антироссийское большинство в парламенте, заявил Додон

Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил в среду, что глава республики Майя Санду хочет добиться проведения досрочных парламентских выборов и... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:56

2021-04-07T19:56

2021-04-07T19:56

россия

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_0:16:2951:1676_1920x0_80_0_0_032ab259968132b6fd26d1b3b8d640bd.jpg

КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил в среду, что глава республики Майя Санду хочет добиться проведения досрочных парламентских выборов и создать в парламенте антироссийское большинство.Додон отметил, что на сегодняшний день в парламенте Молдавии большинство голосов у созданной им Соцпартии, а также партии "Шор", которые традиционно выступают за сближение с Россией. Они выступают за сохранение связей с РФ, такой же позиции придерживается и временное правительство.Правительство в Молдавии ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте. В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Если КС поддержит ее обращение, то глава республики сможет подписать соответствующий указ.

https://ria.ru/20210405/sandu-1604314113.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире