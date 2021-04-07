Санду хочет создать антироссийское большинство в парламенте, заявил Додон
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
© Sputnik / Стрингер
КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил в среду, что глава республики Майя Санду хочет добиться проведения досрочных парламентских выборов и создать в парламенте антироссийское большинство.
"Сейчас идет жесткая антироссийская борьба со стороны Запада по всем направлениям, при нынешнем президенте Молдавия вписывается в эту картину. Санду хочет спровоцировать досрочные выборы, чтобы спровоцировать прозападное и антироссийское парламентское большинство", - заявил Додон в эфире телеканала Primul in Moldova.
Додон отметил, что на сегодняшний день в парламенте Молдавии большинство голосов у созданной им Соцпартии, а также партии "Шор", которые традиционно выступают за сближение с Россией. Они выступают за сохранение связей с РФ, такой же позиции придерживается и временное правительство.
Правительство в Молдавии ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте. В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Если КС поддержит ее обращение, то глава республики сможет подписать соответствующий указ.