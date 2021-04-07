Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/moldaviya-1727269590.html
Санду хочет создать антироссийское большинство в парламенте, заявил Додон
Санду хочет создать антироссийское большинство в парламенте, заявил Додон
Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил в среду, что глава республики Майя Санду хочет добиться проведения досрочных парламентских выборов и... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:56
2021-04-07T19:56
россия
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_0:16:2951:1676_1920x0_80_0_0_032ab259968132b6fd26d1b3b8d640bd.jpg
КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил в среду, что глава республики Майя Санду хочет добиться проведения досрочных парламентских выборов и создать в парламенте антироссийское большинство.Додон отметил, что на сегодняшний день в парламенте Молдавии большинство голосов у созданной им Соцпартии, а также партии "Шор", которые традиционно выступают за сближение с Россией. Они выступают за сохранение связей с РФ, такой же позиции придерживается и временное правительство.Правительство в Молдавии ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте. В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Если КС поддержит ее обращение, то глава республики сможет подписать соответствующий указ.
https://ria.ru/20210405/sandu-1604314113.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfd6cd9967b9dc853a5c74cb24415249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Санду хочет создать антироссийское большинство в парламенте, заявил Додон

19:56 07.04.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил в среду, что глава республики Майя Санду хочет добиться проведения досрочных парламентских выборов и создать в парламенте антироссийское большинство.

"Сейчас идет жесткая антироссийская борьба со стороны Запада по всем направлениям, при нынешнем президенте Молдавия вписывается в эту картину. Санду хочет спровоцировать досрочные выборы, чтобы спровоцировать прозападное и антироссийское парламентское большинство", - заявил Додон в эфире телеканала Primul in Moldova.

Додон отметил, что на сегодняшний день в парламенте Молдавии большинство голосов у созданной им Соцпартии, а также партии "Шор", которые традиционно выступают за сближение с Россией. Они выступают за сохранение связей с РФ, такой же позиции придерживается и временное правительство.
Правительство в Молдавии ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте. В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Если КС поддержит ее обращение, то глава республики сможет подписать соответствующий указ.
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 16:06
В Молдавии назвали первые сто дней президентства Санду катастрофой
 
РоссияМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния