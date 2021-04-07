В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
12:24 07.04.2021 (обновлено: 12:42 07.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Сейчас нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее управление Народной милиции ДНР заявило о начале призыва на территории республик Донбасса. По данным управления, сейчас для этого задействовали уже 200 человек. Все они будут участвовать добровольно.
"Сейчас такой необходимости проводить полную мобилизацию нет", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что действующих военизированных и воинских подразделений хватает для выполнения задач и реагирования на изменения ситуации.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.