https://ria.ru/20210407/mobilizatsiya-1727159751.html

В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации

В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации

Сейчас нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:24

2021-04-07T12:24

2021-04-07T12:42

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Сейчас нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин.Ранее управление Народной милиции ДНР заявило о начале призыва на территории республик Донбасса. По данным управления, сейчас для этого задействовали уже 200 человек. Все они будут участвовать добровольно."Сейчас такой необходимости проводить полную мобилизацию нет", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.Он отметил, что действующих военизированных и воинских подразделений хватает для выполнения задач и реагирования на изменения ситуации.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210407/donbass-1727135320.html

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире