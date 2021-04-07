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В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
Сейчас нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:24
2021-04-07T12:42
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Сейчас нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин.Ранее управление Народной милиции ДНР заявило о начале призыва на территории республик Донбасса. По данным управления, сейчас для этого задействовали уже 200 человек. Все они будут участвовать добровольно."Сейчас такой необходимости проводить полную мобилизацию нет", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.Он отметил, что действующих военизированных и воинских подразделений хватает для выполнения задач и реагирования на изменения ситуации.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации

12:24 07.04.2021 (обновлено: 12:42 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Сейчас нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее управление Народной милиции ДНР заявило о начале призыва на территории республик Донбасса. По данным управления, сейчас для этого задействовали уже 200 человек. Все они будут участвовать добровольно.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
10:21
Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете
"Сейчас такой необходимости проводить полную мобилизацию нет", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что действующих военизированных и воинских подразделений хватает для выполнения задач и реагирования на изменения ситуации.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо УкраиныГермания, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
 
 
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