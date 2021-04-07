https://ria.ru/20210407/meropriyatiya-1727194027.html

Средний Урал и Харбин к 30-летию дружбы подготовят масштабные мероприятия

Средний Урал и Харбин к 30-летию дружбы подготовят масштабные мероприятия

Свердловская область и Харбин в этом году планируют в честь 30-летия установления побратимских связей масштабную программу мероприятий, в которых смогут... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:42

2021-04-07T14:42

2021-04-07T14:42

россия-китай: главное

россия

евгений куйвашев

харбин

свердловская область

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МОСКВА, 7 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Свердловская область и Харбин в этом году планируют в честь 30-летия установления побратимских связей масштабную программу мероприятий, в которых смогут поучаствовать жители центрального Урала и китайского мегаполиса.В частности, впервые прорабатывается возможность организовать для любителей киберспорта турнир, например, в командной игре DOTA 2. Согласованы программы онлайн-концертов свердловской и харбинской филармоний, видеотрансляция выступления китайских коллективов в рамках "Уральской ночи музыки". Планируется провести взаимные выставки современных художников, для детей – конкурс рисунков. Вузам, институтам и высокотехнологичным предприятиям в Год научно-технических инноваций России и Китая предлагается обсудить на конференции вопросы развития биомедицины, экономии энергии и охраны окружающей среды.Помимо этого, правительство Свердловской области и Народное правительство Харбина планируют официальные переговоры по укреплению сотрудничества. Традицию регулярных контактов на уровне руководства много лет поддерживает лично губернатор Евгений Куйвашев. Только за последние пять лет с партнерами из Харбина подписано около 20 соглашений в различных областях, практически все вузы региона сотрудничают с образовательными учреждениями города-побратима, осуществляется обмен творческими коллективами, в частности, уральские музыканты регулярно принимают участие в фестивале "Харбинское лето", китайские исполнители выступают на свердловских площадках. Также регионы имеют развитое транспортное сообщение.

https://ria.ru/20210406/konferentsiya-1604411431.html

россия

харбин

свердловская область

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россия, евгений куйвашев, харбин, свердловская область