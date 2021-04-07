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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210407/meropriyatiya-1727194027.html
Средний Урал и Харбин к 30-летию дружбы подготовят масштабные мероприятия
Средний Урал и Харбин к 30-летию дружбы подготовят масштабные мероприятия
Свердловская область и Харбин в этом году планируют в честь 30-летия установления побратимских связей масштабную программу мероприятий, в которых смогут... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:42
2021-04-07T14:42
россия-китай: главное
россия
евгений куйвашев
харбин
свердловская область
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МОСКВА, 7 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Свердловская область и Харбин в этом году планируют в честь 30-летия установления побратимских связей масштабную программу мероприятий, в которых смогут поучаствовать жители центрального Урала и китайского мегаполиса.В частности, впервые прорабатывается возможность организовать для любителей киберспорта турнир, например, в командной игре DOTA 2. Согласованы программы онлайн-концертов свердловской и харбинской филармоний, видеотрансляция выступления китайских коллективов в рамках "Уральской ночи музыки". Планируется провести взаимные выставки современных художников, для детей – конкурс рисунков. Вузам, институтам и высокотехнологичным предприятиям в Год научно-технических инноваций России и Китая предлагается обсудить на конференции вопросы развития биомедицины, экономии энергии и охраны окружающей среды.Помимо этого, правительство Свердловской области и Народное правительство Харбина планируют официальные переговоры по укреплению сотрудничества. Традицию регулярных контактов на уровне руководства много лет поддерживает лично губернатор Евгений Куйвашев. Только за последние пять лет с партнерами из Харбина подписано около 20 соглашений в различных областях, практически все вузы региона сотрудничают с образовательными учреждениями города-побратима, осуществляется обмен творческими коллективами, в частности, уральские музыканты регулярно принимают участие в фестивале "Харбинское лето", китайские исполнители выступают на свердловских площадках. Также регионы имеют развитое транспортное сообщение.
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харбин
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60
россия, евгений куйвашев, харбин, свердловская область

Средний Урал и Харбин к 30-летию дружбы подготовят масштабные мероприятия

14:42 07.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПосетители этнографического проекта "Русская деревня на острове Солнца" под Харбином
Посетители этнографического проекта Русская деревня на острове Солнца под Харбином - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 7 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Свердловская область и Харбин в этом году планируют в честь 30-летия установления побратимских связей масштабную программу мероприятий, в которых смогут поучаствовать жители центрального Урала и китайского мегаполиса.
В частности, впервые прорабатывается возможность организовать для любителей киберспорта турнир, например, в командной игре DOTA 2. Согласованы программы онлайн-концертов свердловской и харбинской филармоний, видеотрансляция выступления китайских коллективов в рамках "Уральской ночи музыки". Планируется провести взаимные выставки современных художников, для детей – конкурс рисунков. Вузам, институтам и высокотехнологичным предприятиям в Год научно-технических инноваций России и Китая предлагается обсудить на конференции вопросы развития биомедицины, экономии энергии и охраны окружающей среды.
Помимо этого, правительство Свердловской области и Народное правительство Харбина планируют официальные переговоры по укреплению сотрудничества. Традицию регулярных контактов на уровне руководства много лет поддерживает лично губернатор Евгений Куйвашев.
Только за последние пять лет с партнерами из Харбина подписано около 20 соглашений в различных областях, практически все вузы региона сотрудничают с образовательными учреждениями города-побратима, осуществляется обмен творческими коллективами, в частности, уральские музыканты регулярно принимают участие в фестивале "Харбинское лето", китайские исполнители выступают на свердловских площадках. Также регионы имеют развитое транспортное сообщение.
Судостроительный комплекс Звезда - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 11:52Россия-Китай: Главное
Конференция по сотрудничеству РФ и КНР в судостроении пройдет 9 апреля
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияЕвгений КуйвашевХарбинСвердловская область
 
 
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