https://ria.ru/20210407/manizha-1727121148.html

Ургант высказался о проверке СК из-за песни Манижи для Евровидения

Ургант высказался о проверке СК из-за песни Манижи для Евровидения

Телеведущий Иван Ургант в эфире "Первого канала" прокомментировал информацию, что Следственный комитет начал проверку песни Russian Woman, с которой певица... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T06:29

2021-04-07T06:29

2021-04-07T10:44

шоу-бизнес

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

евровидение

иван ургант

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире "Первого канала" прокомментировал информацию, что Следственный комитет начал проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.Ранее со ссылкой на источник о подобной проверке передавало Агентство городских новостей "Москва". Как сообщалось, проверка началась после обращения руководителя АНО "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, который усмотрел в сценическом номере "грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин". Телеведущий объяснил, что ведомство, согласно закону, было вынуждено поступить таким образом.Но ведущий также пошутил, что проверка только поможет представительнице России на песенном конкурсе.Также телеведущий предложил "подстраховаться" и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.Манижа представит Россию на Евровидении, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Песня Russian Woman вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.

https://ria.ru/20210405/evrovidenie-1604215246.html

https://ria.ru/20210405/manizha-1604355912.html

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шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, евровидение, иван ургант, роттердам