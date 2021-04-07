Ургант высказался о проверке СК из-за песни Манижи для Евровидения
06:29 07.04.2021 (обновлено: 10:44 07.04.2021)
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире "Первого канала" прокомментировал информацию, что Следственный комитет начал проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.
Ранее со ссылкой на источник о подобной проверке передавало Агентство городских новостей "Москва". Как сообщалось, проверка началась после обращения руководителя АНО "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, который усмотрел в сценическом номере "грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин".
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Телеведущий объяснил, что ведомство, согласно закону, было вынуждено поступить таким образом.
"Следователи начали проверку после обращения. Они ж не просто так – это формальность. То есть, люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку", — сказал Ургант.
Но ведущий также пошутил, что проверка только поможет представительнице России на песенном конкурсе.
"И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней", — отметил Ургант
Также телеведущий предложил "подстраховаться" и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.
Манижа представит Россию на Евровидении, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Песня Russian Woman вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.