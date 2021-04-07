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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210407/manizha-1727121148.html
Ургант высказался о проверке СК из-за песни Манижи для Евровидения
Ургант высказался о проверке СК из-за песни Манижи для Евровидения
Телеведущий Иван Ургант в эфире "Первого канала" прокомментировал информацию, что Следственный комитет начал проверку песни Russian Woman, с которой певица... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T06:29
2021-04-07T10:44
шоу-бизнес
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
евровидение
иван ургант
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире "Первого канала" прокомментировал информацию, что Следственный комитет начал проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.Ранее со ссылкой на источник о подобной проверке передавало Агентство городских новостей "Москва". Как сообщалось, проверка началась после обращения руководителя АНО "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, который усмотрел в сценическом номере "грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин". Телеведущий объяснил, что ведомство, согласно закону, было вынуждено поступить таким образом.Но ведущий также пошутил, что проверка только поможет представительнице России на песенном конкурсе.Также телеведущий предложил "подстраховаться" и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.Манижа представит Россию на Евровидении, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Песня Russian Woman вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
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шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, евровидение, иван ургант, роттердам

Ургант высказался о проверке СК из-за песни Манижи для Евровидения

06:29 07.04.2021 (обновлено: 10:44 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире "Первого канала" прокомментировал информацию, что Следственный комитет начал проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.
Ранее со ссылкой на источник о подобной проверке передавало Агентство городских новостей "Москва". Как сообщалось, проверка началась после обращения руководителя АНО "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, который усмотрел в сценическом номере "грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин".
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Телеведущий объяснил, что ведомство, согласно закону, было вынуждено поступить таким образом.

"Следователи начали проверку после обращения. Они ж не просто так – это формальность. То есть, люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку", — сказал Ургант.

Но ведущий также пошутил, что проверка только поможет представительнице России на песенном конкурсе.

"И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней", — отметил Ургант

Также телеведущий предложил "подстраховаться" и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.
Манижа представит Россию на Евровидении, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Песня Russian Woman вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
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КультураШоу-бизнесManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФЕвровидениеИван УргантРоттердам
 
 
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