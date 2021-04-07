https://ria.ru/20210407/lyubertsy-1727256059.html

В Люберцах загорелись склады с бытовой химией

В Люберцах загорелись склады с бытовой химией

Склады с бытовой химией и спортивным инвентарем загорелись в подмосковных Люберцах, по всей площади наблюдается густой черный дым, сообщает областной главк МЧС. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:30

2021-04-07T18:30

2021-04-07T20:01

люберцы

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727269182_0:124:902:631_1920x0_80_0_0_ef571041374a1fe1c88d4c04dc2d78ca.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Склады с бытовой химией и спортивным инвентарем загорелись в подмосковных Люберцах, по всей площади наблюдается густой черный дым, сообщает областной главк МЧС.По данным службы, сообщение о возгорании складов по адресу Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступило в 17.51. Отмечается, что в здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь."По всей площади наблюдается густой черный дым. Площадь возгорания и дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210407/pozhar-1727130433.html

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

люберцы, происшествия