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В Люберцах загорелись склады с бытовой химией
В Люберцах загорелись склады с бытовой химией
Склады с бытовой химией и спортивным инвентарем загорелись в подмосковных Люберцах, по всей площади наблюдается густой черный дым, сообщает областной главк МЧС. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:30
2021-04-07T18:30
2021-04-07T20:01
люберцы
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Склады с бытовой химией и спортивным инвентарем загорелись в подмосковных Люберцах, по всей площади наблюдается густой черный дым, сообщает областной главк МЧС.По данным службы, сообщение о возгорании складов по адресу Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступило в 17.51. Отмечается, что в здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь."По всей площади наблюдается густой черный дым. Площадь возгорания и дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210407/pozhar-1727130433.html
люберцы
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люберцы, происшествия