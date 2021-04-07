https://ria.ru/20210407/lektsiya-1727195265.html

SputnikPro провел лекцию для студентов из Махачкалы

SputnikPro провел лекцию для студентов из Махачкалы

Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль проекта SputnikPro для студентов Дагестанского государственного университета народного... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:50

2021-04-07T14:50

2021-04-07T14:50

радио sputnik

миа "россия сегодня"

sputnik

зиновьевский клуб

риа новости

дагестанский государственный университет

москва

новости агентства

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль проекта SputnikPro для студентов Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ). Перед более чем 70 слушателями в рамках онлайн-вебинара выступил Советник МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев, рассказав об особенностях работы журналиста и принципах подготовки интересных новостей. "Мы сегодня говорили о журналистике с представителями разных специальностей и, на мой взгляд, очень важно как раз раскрывать в профессионалах из различных сфер дар рассказчика, дар человека, который может ясно и понятно рассказывать истории. Мне приятно, что руководство ДГУНХ решило познакомить своих студентов с основами журналистики. Вопросы, которые задавали участники, были на хорошем профессиональном уровне", – прокомментировал по итогам Олег Дмитриев."Расширение границ Зиновьевского клуба дало возможность большой студенческой аудитории стать участниками интересных лекций и дискуссий. Сегодняшняя лекция - тому прекрасный пример", – отметила проректор по воспитательной работе ДГУНХ Оксана Мутиева. В марте этого года на площадке университета состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского филиала Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня".Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ) – один из ведущих вузов Дагестана, готовящий специалистов для различных отраслей народного хозяйства. Университет основан в 1991 году с целью обеспечения кадровой базы рыночной экономики, на сегодняшний день в нём обучается более 13 тысяч человек. SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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