Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/lektsiya-1727195265.html
SputnikPro провел лекцию для студентов из Махачкалы
SputnikPro провел лекцию для студентов из Махачкалы
Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль проекта SputnikPro для студентов Дагестанского государственного университета народного... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:50
2021-04-07T14:50
радио sputnik
миа "россия сегодня"
sputnik
зиновьевский клуб
риа новости
дагестанский государственный университет
москва
новости агентства
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194426_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_cb1d280eb97832ee1ecacc45de244371.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль проекта SputnikPro для студентов Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ). Перед более чем 70 слушателями в рамках онлайн-вебинара выступил Советник МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев, рассказав об особенностях работы журналиста и принципах подготовки интересных новостей. "Мы сегодня говорили о журналистике с представителями разных специальностей и, на мой взгляд, очень важно как раз раскрывать в профессионалах из различных сфер дар рассказчика, дар человека, который может ясно и понятно рассказывать истории. Мне приятно, что руководство ДГУНХ решило познакомить своих студентов с основами журналистики. Вопросы, которые задавали участники, были на хорошем профессиональном уровне", – прокомментировал по итогам Олег Дмитриев."Расширение границ Зиновьевского клуба дало возможность большой студенческой аудитории стать участниками интересных лекций и дискуссий. Сегодняшняя лекция - тому прекрасный пример", – отметила проректор по воспитательной работе ДГУНХ Оксана Мутиева. В марте этого года на площадке университета состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского филиала Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня".Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ) – один из ведущих вузов Дагестана, готовящий специалистов для различных отраслей народного хозяйства. Университет основан в 1991 году с целью обеспечения кадровой базы рыночной экономики, на сегодняшний день в нём обучается более 13 тысяч человек. SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20210329/sputnikpro-1603322097.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194426_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_2544e7c402b3bd7115814d070a126c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
радио sputnik, миа "россия сегодня", sputnik, зиновьевский клуб, риа новости, дагестанский государственный университет, москва, новости агентства, общество

SputnikPro провел лекцию для студентов из Махачкалы

14:50 07.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов SputnikPro провёл лекцию для студентов из Махачкалы
SputnikPro провёл лекцию для студентов из Махачкалы - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль проекта SputnikPro для студентов Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ). Перед более чем 70 слушателями в рамках онлайн-вебинара выступил Советник МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев, рассказав об особенностях работы журналиста и принципах подготовки интересных новостей.
"Мы сегодня говорили о журналистике с представителями разных специальностей и, на мой взгляд, очень важно как раз раскрывать в профессионалах из различных сфер дар рассказчика, дар человека, который может ясно и понятно рассказывать истории. Мне приятно, что руководство ДГУНХ решило познакомить своих студентов с основами журналистики. Вопросы, которые задавали участники, были на хорошем профессиональном уровне", – прокомментировал по итогам Олег Дмитриев.
© РИА Новости / Владимир Трефилов SputnikPro провёл лекцию для студентов из Махачкалы
SputnikPro провёл лекцию для студентов из Махачкалы - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
SputnikPro провёл лекцию для студентов из Махачкалы
"Расширение границ Зиновьевского клуба дало возможность большой студенческой аудитории стать участниками интересных лекций и дискуссий. Сегодняшняя лекция - тому прекрасный пример", – отметила проректор по воспитательной работе ДГУНХ Оксана Мутиева.
"Благодарю организаторов данной конференции за столь интересную и полезную для студентов лекцию. От имени всех студентов особую благодарность выражаем Олегу Аркадьевичу за его профессионализм, лектор не только уделил внимание всем вопросам, которые были заданы в ходе мероприятия, но и дал рекомендации. Надеюсь, такие познавательные лекции будут проходить все чаще", – сообщила студентка юридического факультета Зумруд Гаджиева.
В марте этого года на площадке университета состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского филиала Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня".
Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ) – один из ведущих вузов Дагестана, готовящий специалистов для различных отраслей народного хозяйства. Университет основан в 1991 году с целью обеспечения кадровой базы рыночной экономики, на сегодняшний день в нём обучается более 13 тысяч человек.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Директор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад во время лекцией о мультимедийной журналистике - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 16:28
SputnikPro впервые прошел для кенийских журналистов
 
Радио SputnikМИА "Россия сегодня"SputnikЗиновьевский клубРИА НовостиДагестанский государственный университетМоскваНовости агентстваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния