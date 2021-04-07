https://ria.ru/20210407/lektsiya-1727195265.html
SputnikPro провел лекцию для студентов из Махачкалы
SputnikPro провел лекцию для студентов из Махачкалы
Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль проекта SputnikPro для студентов Дагестанского государственного университета народного... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:50
2021-04-07T14:50
2021-04-07T14:50
радио sputnik
миа "россия сегодня"
sputnik
зиновьевский клуб
риа новости
дагестанский государственный университет
москва
новости агентства
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль проекта SputnikPro для студентов Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ). Перед более чем 70 слушателями в рамках онлайн-вебинара выступил Советник МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев, рассказав об особенностях работы журналиста и принципах подготовки интересных новостей. "Мы сегодня говорили о журналистике с представителями разных специальностей и, на мой взгляд, очень важно как раз раскрывать в профессионалах из различных сфер дар рассказчика, дар человека, который может ясно и понятно рассказывать истории. Мне приятно, что руководство ДГУНХ решило познакомить своих студентов с основами журналистики. Вопросы, которые задавали участники, были на хорошем профессиональном уровне", – прокомментировал по итогам Олег Дмитриев."Расширение границ Зиновьевского клуба дало возможность большой студенческой аудитории стать участниками интересных лекций и дискуссий. Сегодняшняя лекция - тому прекрасный пример", – отметила проректор по воспитательной работе ДГУНХ Оксана Мутиева. В марте этого года на площадке университета состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского филиала Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня".Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ) – один из ведущих вузов Дагестана, готовящий специалистов для различных отраслей народного хозяйства. Университет основан в 1991 году с целью обеспечения кадровой базы рыночной экономики, на сегодняшний день в нём обучается более 13 тысяч человек. SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радио sputnik, миа "россия сегодня", sputnik, зиновьевский клуб, риа новости, дагестанский государственный университет, москва, новости агентства, общество
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Международное информационное агентство и радио Sputnik провело модуль проекта SputnikPro для студентов Дагестанского государственного университета
народного хозяйства (ДГУНХ). Перед более чем 70 слушателями в рамках онлайн-вебинара выступил Советник МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев, рассказав об особенностях работы журналиста и принципах подготовки интересных новостей.
"Мы сегодня говорили о журналистике с представителями разных специальностей и, на мой взгляд, очень важно как раз раскрывать в профессионалах из различных сфер дар рассказчика, дар человека, который может ясно и понятно рассказывать истории. Мне приятно, что руководство ДГУНХ решило познакомить своих студентов с основами журналистики. Вопросы, которые задавали участники, были на хорошем профессиональном уровне", – прокомментировал по итогам Олег Дмитриев.
"Расширение границ Зиновьевского клуба дало возможность большой студенческой аудитории стать участниками интересных лекций и дискуссий. Сегодняшняя лекция - тому прекрасный пример", – отметила проректор по воспитательной работе ДГУНХ Оксана Мутиева.
"Благодарю организаторов данной конференции за столь интересную и полезную для студентов лекцию. От имени всех студентов особую благодарность выражаем Олегу Аркадьевичу за его профессионализм, лектор не только уделил внимание всем вопросам, которые были заданы в ходе мероприятия, но и дал рекомендации. Надеюсь, такие познавательные лекции будут проходить все чаще", – сообщила студентка юридического факультета Зумруд Гаджиева.
В марте этого года на площадке университета состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского филиала Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня".
Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ) – один из ведущих вузов Дагестана, готовящий специалистов для различных отраслей народного хозяйства. Университет основан в 1991 году с целью обеспечения кадровой базы рыночной экономики, на сегодняшний день в нём обучается более 13 тысяч человек.
SputnikPro
– проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении
до Индии
, от Греции
до Китая
. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.
Sputnik
– международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве
.