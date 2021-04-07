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Лавров оценил перспективы производства "Спутника V" в Пакистане
Лавров оценил перспективы производства "Спутника V" в Пакистане
Россия постарается удовлетворить потребности Пакистана в вакцине от COVID "Спутник V", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:26
2021-04-07T10:26
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
сергей лавров
пакистан
белоруссия
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ИСЛАМАБАД, 7 апр - РИА Новости. Россия постарается удовлетворить потребности Пакистана в вакцине от COVID "Спутник V", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, как сказал, господин министр (иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши - ред.), потребности Пакистана неизмеримо больше, но все сейчас упирается в способность производить эту вакцину не только в РФ, но и в странах, которые являются нашими зарубежными партнерами, такое производство уже налажено и в Индии, сейчас начинается в Корее, в Белоруссии, как вы знаете, в ряде других стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с пакистанским коллегой.По его словам, "мы будем готовы, в силу имеющихся возможностей, стараться помочь пакистанским коллегам удовлетворить их потребности"."Но здесь опять же у нас обязательства перед теми странами, которые раньше обратились к нам с этой просьбой", - пояснил министр, добавив, что, по его мнению, "это очень перспективная тема и наши соответствующие эксперты будут работать над ее реализацией".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей лавров, пакистан, белоруссия, в мире

Лавров оценил перспективы производства "Спутника V" в Пакистане

10:26 07.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ИСЛАМАБАД, 7 апр - РИА Новости. Россия постарается удовлетворить потребности Пакистана в вакцине от COVID "Спутник V", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, как сказал, господин министр (иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши - ред.), потребности Пакистана неизмеримо больше, но все сейчас упирается в способность производить эту вакцину не только в РФ, но и в странах, которые являются нашими зарубежными партнерами, такое производство уже налажено и в Индии, сейчас начинается в Корее, в Белоруссии, как вы знаете, в ряде других стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с пакистанским коллегой.
По его словам, "мы будем готовы, в силу имеющихся возможностей, стараться помочь пакистанским коллегам удовлетворить их потребности".
"Но здесь опять же у нас обязательства перед теми странами, которые раньше обратились к нам с этой просьбой", - пояснил министр, добавив, что, по его мнению, "это очень перспективная тема и наши соответствующие эксперты будут работать над ее реализацией".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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