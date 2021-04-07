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Лавров оценил перспективы производства "Спутника V" в Пакистане

Лавров оценил перспективы производства "Спутника V" в Пакистане

Россия постарается удовлетворить потребности Пакистана в вакцине от COVID "Спутник V", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:26

2021-04-07T10:26

2021-04-07T10:26

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

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сергей лавров

пакистан

белоруссия

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ИСЛАМАБАД, 7 апр - РИА Новости. Россия постарается удовлетворить потребности Пакистана в вакцине от COVID "Спутник V", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, как сказал, господин министр (иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши - ред.), потребности Пакистана неизмеримо больше, но все сейчас упирается в способность производить эту вакцину не только в РФ, но и в странах, которые являются нашими зарубежными партнерами, такое производство уже налажено и в Индии, сейчас начинается в Корее, в Белоруссии, как вы знаете, в ряде других стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с пакистанским коллегой.По его словам, "мы будем готовы, в силу имеющихся возможностей, стараться помочь пакистанским коллегам удовлетворить их потребности"."Но здесь опять же у нас обязательства перед теми странами, которые раньше обратились к нам с этой просьбой", - пояснил министр, добавив, что, по его мнению, "это очень перспективная тема и наши соответствующие эксперты будут работать над ее реализацией".

россия

пакистан

белоруссия

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