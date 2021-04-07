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В Кузбассе пенсионер ответит в суде за убийство соседа из ружья
В Кузбассе пенсионер ответит в суде за убийство соседа из ружья
Уголовное дело в отношении пенсионера из города Топки Кемеровской области, убившего из охотничьего ружья соседа и ранившего его 14-летнего сына, направлено в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:53
2021-04-07T14:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении пенсионера из города Топки Кемеровской области, убившего из охотничьего ружья соседа и ранившего его 14-летнего сына, направлено в суд, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.В ведомстве отметили, что следователи регионального СУСК завершили расследование уголовного дела в отношении 73-летнего жителя города Топки, обвиняемого в совершении преступлений по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).В СК уточнили, что в ходе предварительного следствия установлено, что охотничье ружье у обвиняемого находится на законных основаниях. В рамках расследования уголовного дела пенсионеру проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он не находился в момент совершения преступления "в состоянии физиологического аффекта и в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией". Отмечается, что со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал частично.Ранее сообщалось, что в конце августа прошлого года на тот момент 72-летний пенсионер из-за давнего конфликта с соседями убил 38-летнего соседа и ранил его 14-летнего сына. По версии следствия, у семьи потерпевшего давний конфликт с соседями. Уточнялось, что пожилой мужчина, спрятав охотничье ружье под одеждой, подошел к дому соседей, где у него началась словесная перепалка с хозяйкой, после чего он ударил ее. Женщина закричала и попросила сына, находившегося рядом, позвать отца. Супруг выбежал из дома, в это время сосед несколько выстрелил из ружья в их сторону. Впоследствии очевидцы-соседи вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. 38-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте, 14-летний мальчик был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Стрелявший был задержан.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия

В Кузбассе пенсионер ответит в суде за убийство соседа из ружья

14:53 07.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении пенсионера из города Топки Кемеровской области, убившего из охотничьего ружья соседа и ранившего его 14-летнего сына, направлено в суд, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
В ведомстве отметили, что следователи регионального СУСК завершили расследование уголовного дела в отношении 73-летнего жителя города Топки, обвиняемого в совершении преступлений по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
суд - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 13:50
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В СК уточнили, что в ходе предварительного следствия установлено, что охотничье ружье у обвиняемого находится на законных основаниях. В рамках расследования уголовного дела пенсионеру проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он не находился в момент совершения преступления "в состоянии физиологического аффекта и в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией". Отмечается, что со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал частично.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в конце августа прошлого года на тот момент 72-летний пенсионер из-за давнего конфликта с соседями убил 38-летнего соседа и ранил его 14-летнего сына. По версии следствия, у семьи потерпевшего давний конфликт с соседями. Уточнялось, что пожилой мужчина, спрятав охотничье ружье под одеждой, подошел к дому соседей, где у него началась словесная перепалка с хозяйкой, после чего он ударил ее. Женщина закричала и попросила сына, находившегося рядом, позвать отца. Супруг выбежал из дома, в это время сосед несколько выстрелил из ружья в их сторону. Впоследствии очевидцы-соседи вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. 38-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте, 14-летний мальчик был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Стрелявший был задержан.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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