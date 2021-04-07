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Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
Официальный курс евро вырос больше чем на два рубля, следует из данных Банка России. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:31
2021-04-07T12:46
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Официальный курс евро вырос больше чем на два рубля, следует из данных Банка России.Так, на четверг, 8 апреля, ЦБ установил курс евро, равный 92,3321 рубля (плюс 2,15 рубля), доллара — 77,773 рубля (плюс рубль и 39 копеек). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,73 рубля — до 84,3246 рубля.При этом на торгах евро подскакивал до 92,6 рубля, а доллар — до 78,02 рубля. Это максимумы с осени.Российская валюта ощутимо падает второй день подряд на фоне растущих геополитических рисков. Одним из главных факторов аналитики называют угрозу введения новых санкций из-за эскалации напряженности на востоке Украины. При этом внешний позитивный фон — рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют — не может переломить негативную динамику.
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россия, центральный банк рф (цб рф)

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

12:31 07.04.2021 (обновлено: 12:46 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбменный пункт в Москве
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Официальный курс евро вырос больше чем на два рубля, следует из данных Банка России.
Так, на четверг, 8 апреля, ЦБ установил курс евро, равный 92,3321 рубля (плюс 2,15 рубля), доллара — 77,773 рубля (плюс рубль и 39 копеек).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,73 рубля — до 84,3246 рубля.
При этом на торгах евро подскакивал до 92,6 рубля, а доллар — до 78,02 рубля. Это максимумы с осени.
Российская валюта ощутимо падает второй день подряд на фоне растущих геополитических рисков. Одним из главных факторов аналитики называют угрозу введения новых санкций из-за эскалации напряженности на востоке Украины. При этом внешний позитивный фон — рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют — не может переломить негативную динамику.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Названо условие падения рубля до нового исторического минимума
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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