https://ria.ru/20210407/kurs-1727161198.html

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

Официальный курс евро вырос больше чем на два рубля, следует из данных Банка России. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:31

2021-04-07T12:31

2021-04-07T12:46

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355497_755:364:3071:1667_1920x0_80_0_0_80a5ed20b1aecaff0bf15e371270498d.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Официальный курс евро вырос больше чем на два рубля, следует из данных Банка России.Так, на четверг, 8 апреля, ЦБ установил курс евро, равный 92,3321 рубля (плюс 2,15 рубля), доллара — 77,773 рубля (плюс рубль и 39 копеек). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,73 рубля — до 84,3246 рубля.При этом на торгах евро подскакивал до 92,6 рубля, а доллар — до 78,02 рубля. Это максимумы с осени.Российская валюта ощутимо падает второй день подряд на фоне растущих геополитических рисков. Одним из главных факторов аналитики называют угрозу введения новых санкций из-за эскалации напряженности на востоке Украины. При этом внешний позитивный фон — рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют — не может переломить негативную динамику.

https://ria.ru/20210404/rubl-1604157811.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф)