https://ria.ru/20210407/krasnoyarsk-1727128175.html

В Красноярске рассмотрят дело об избиении до смерти пациента в диспансере

В Красноярске рассмотрят дело об избиении до смерти пациента в диспансере

Прокуратура направила на рассмотрение в суд уголовное дело против санитара Красноярского краевого наркологического диспансера №1, обвиняемого в избиении до... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:18

2021-04-07T09:18

2021-04-07T09:18

россия

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура направила на рассмотрение в суд уголовное дело против санитара Красноярского краевого наркологического диспансера №1, обвиняемого в избиении до смерти пациента, сообщает прокуратура региона.По ее данным, 53-летний санитар обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210317/bolnitsa-1601699608.html

россия

красноярск

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2021

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россия, красноярск, происшествия