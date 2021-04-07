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В Красноярске рассмотрят дело об избиении до смерти пациента в диспансере
В Красноярске рассмотрят дело об избиении до смерти пациента в диспансере
Прокуратура направила на рассмотрение в суд уголовное дело против санитара Красноярского краевого наркологического диспансера №1, обвиняемого в избиении до... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:18
2021-04-07T09:18
2021-04-07T09:18
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красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура направила на рассмотрение в суд уголовное дело против санитара Красноярского краевого наркологического диспансера №1, обвиняемого в избиении до смерти пациента, сообщает прокуратура региона.По ее данным, 53-летний санитар обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210317/bolnitsa-1601699608.html
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