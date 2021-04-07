Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/krasnodar-1727239023.html
В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове из-за замечания
В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове из-за замечания
Полиция в Краснодаре проверяет, действительно ли местный подросток ударил женщину битой по голове, пока же на него составлен протокол за распитие алкоголя в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:17
2021-04-07T17:30
краснодар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727241931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2ee11ddf5d74b050ff35bf9f19bae47.jpg
КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Полиция в Краснодаре проверяет, действительно ли местный подросток ударил женщину битой по голове, пока же на него составлен протокол за распитие алкоголя в общественном месте.В интернете появилось видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором женщина во дворе многоэтажного дома подходит к группе подростков и, предположительно, делает им замечание, после чего один из них наносит ей удар по голове предметом, похожим на бейсбольную биту. Судя по реакции женщины, травма от удара могла оказаться несерьезной.Там добавили, что рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей воспитанию ребенка.
https://ria.ru/20210407/krasnoyarsk-1727128175.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Подросток ударил женщину битой по голове
В Краснодаре на улице Заполярная женщина выгуливала собаку, когда увидела, что подростки ломают беседку и скамейку. Сделала замечание, в ответ на которое к ней подходит 16-летний подросток в черной балаклаве и бьет битой по голове.
2021-04-07T17:17
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727241931_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a694d05c93dac8b007bfee9f98a9674c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, происшествия

В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове из-за замечания

17:17 07.04.2021 (обновлено: 17:30 07.04.2021)
 
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Полиция в Краснодаре проверяет, действительно ли местный подросток ударил женщину битой по голове, пока же на него составлен протокол за распитие алкоголя в общественном месте.
В интернете появилось видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором женщина во дворе многоэтажного дома подходит к группе подростков и, предположительно, делает им замечание, после чего один из них наносит ей удар по голове предметом, похожим на бейсбольную биту. Судя по реакции женщины, травма от удара могла оказаться несерьезной.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 09:18
В Красноярске рассмотрят дело об избиении до смерти пациента в диспансере
"По факту нанесения местной жительницы телесных повреждений проводится проверка, для установления степени причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. Вместе с тем, в отношении 16-летнего правонарушителя составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте, за что предусматривается наложение штрафа в размере до 1500 рублей", - сообщает УМВД по Краснодару.
Там добавили, что рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей воспитанию ребенка.
 
КраснодарПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния