https://ria.ru/20210407/krasnodar-1727239023.html

В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове из-за замечания

В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове из-за замечания

Полиция в Краснодаре проверяет, действительно ли местный подросток ударил женщину битой по голове, пока же на него составлен протокол за распитие алкоголя в... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:17

2021-04-07T17:17

2021-04-07T17:30

краснодар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727241931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2ee11ddf5d74b050ff35bf9f19bae47.jpg

КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Полиция в Краснодаре проверяет, действительно ли местный подросток ударил женщину битой по голове, пока же на него составлен протокол за распитие алкоголя в общественном месте.В интернете появилось видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором женщина во дворе многоэтажного дома подходит к группе подростков и, предположительно, делает им замечание, после чего один из них наносит ей удар по голове предметом, похожим на бейсбольную биту. Судя по реакции женщины, травма от удара могла оказаться несерьезной.Там добавили, что рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей воспитанию ребенка.

https://ria.ru/20210407/krasnoyarsk-1727128175.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подросток ударил женщину битой по голове В Краснодаре на улице Заполярная женщина выгуливала собаку, когда увидела, что подростки ломают беседку и скамейку. Сделала замечание, в ответ на которое к ней подходит 16-летний подросток в черной балаклаве и бьет битой по голове. 2021-04-07T17:17 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия