СМИ назвало новый козырь России, способный изменить отношения с Европой
17:42 07.04.2021 (обновлено: 19:36 07.04.2021)
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Успех российских вакцин против коронавируса стал новым политическим козырем Москвы в отношениях с Европейским Союзом, считает журналист Ян Хеглунд. Его статью опубликовала шведская газета "Göteborgs-Posten".
По мнению Хеглунда, проблемы с вакцинацией в европейских странах, с одной стороны, и объективный успех российского "Спутника V", с другой, смогут побудить лидеров ЕС частично изменить свою политику в отношении Москвы.
"В Европе наблюдается политическое отчаяние из-за задержек в доставках вакцины и ее распределении между странами на фоне роста распространения инфекции. Все больше и больше государств посматривают на восток в сторону безопасных доз, которые широко используются, но еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств ЕМА", — написал он.
В качестве аргумента Хеглунд привел, в частности, позицию лидера Германии Ангелы Меркель. Ранее она неоднократно заявляла, что Германия готова закупить вакцину "Спутник V" после ее регистрации в Евросоюзе.
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6 процента подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Глава МИД России Сергей Лавров в марте этого года заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у России остались в партнерах только отдельные европейские страны, которые руководствуются своими национальными интересами .