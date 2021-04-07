https://ria.ru/20210407/kozyr-1727245062.html

СМИ назвало новый козырь России, способный изменить отношения с Европой

СМИ назвало новый козырь России, способный изменить отношения с Европой

Успех российских вакцин против коронавируса стал новым политическим козырем Москвы в отношениях с Европейским Союзом, считает журналист Ян Хеглунд. Его статью... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:42

2021-04-07T17:42

2021-04-07T19:36

вакцина "спутник v"

россия

сергей лавров

евросоюз

ангела меркель

москва

европа

в мире

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Успех российских вакцин против коронавируса стал новым политическим козырем Москвы в отношениях с Европейским Союзом, считает журналист Ян Хеглунд. Его статью опубликовала шведская газета "Göteborgs-Posten". По мнению Хеглунда, проблемы с вакцинацией в европейских странах, с одной стороны, и объективный успех российского "Спутника V", с другой, смогут побудить лидеров ЕС частично изменить свою политику в отношении Москвы. "В Европе наблюдается политическое отчаяние из-за задержек в доставках вакцины и ее распределении между странами на фоне роста распространения инфекции. Все больше и больше государств посматривают на восток в сторону безопасных доз, которые широко используются, но еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств ЕМА", — написал он. В качестве аргумента Хеглунд привел, в частности, позицию лидера Германии Ангелы Меркель. Ранее она неоднократно заявляла, что Германия готова закупить вакцину "Спутник V" после ее регистрации в Евросоюзе. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6 процента подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.Глава МИД России Сергей Лавров в марте этого года заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у России остались в партнерах только отдельные европейские страны, которые руководствуются своими национальными интересами .

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html

https://ria.ru/20210402/pomiritsya-1604036695.html

https://ria.ru/20210407/evrosoyuz-1604447283.html

россия

москва

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, сергей лавров, евросоюз, ангела меркель, москва, европа, в мире