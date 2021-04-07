Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/kozyr-1727245062.html
СМИ назвало новый козырь России, способный изменить отношения с Европой
СМИ назвало новый козырь России, способный изменить отношения с Европой
Успех российских вакцин против коронавируса стал новым политическим козырем Москвы в отношениях с Европейским Союзом, считает журналист Ян Хеглунд. Его статью... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:42
2021-04-07T19:36
вакцина "спутник v"
россия
сергей лавров
евросоюз
ангела меркель
москва
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3925b69a9ad94d2e050a777ea637a746.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Успех российских вакцин против коронавируса стал новым политическим козырем Москвы в отношениях с Европейским Союзом, считает журналист Ян Хеглунд. Его статью опубликовала шведская газета "Göteborgs-Posten". По мнению Хеглунда, проблемы с вакцинацией в европейских странах, с одной стороны, и объективный успех российского "Спутника V", с другой, смогут побудить лидеров ЕС частично изменить свою политику в отношении Москвы. "В Европе наблюдается политическое отчаяние из-за задержек в доставках вакцины и ее распределении между странами на фоне роста распространения инфекции. Все больше и больше государств посматривают на восток в сторону безопасных доз, которые широко используются, но еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств ЕМА", — написал он. В качестве аргумента Хеглунд привел, в частности, позицию лидера Германии Ангелы Меркель. Ранее она неоднократно заявляла, что Германия готова закупить вакцину "Спутник V" после ее регистрации в Евросоюзе. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6 процента подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.Глава МИД России Сергей Лавров в марте этого года заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у России остались в партнерах только отдельные европейские страны, которые руководствуются своими национальными интересами .
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html
https://ria.ru/20210402/pomiritsya-1604036695.html
https://ria.ru/20210407/evrosoyuz-1604447283.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b67153e3b306bc01a7d7f93bfd4a9534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", россия, сергей лавров, евросоюз, ангела меркель, москва, европа, в мире

СМИ назвало новый козырь России, способный изменить отношения с Европой

17:42 07.04.2021 (обновлено: 19:36 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Успех российских вакцин против коронавируса стал новым политическим козырем Москвы в отношениях с Европейским Союзом, считает журналист Ян Хеглунд. Его статью опубликовала шведская газета "Göteborgs-Posten".
По мнению Хеглунда, проблемы с вакцинацией в европейских странах, с одной стороны, и объективный успех российского "Спутника V", с другой, смогут побудить лидеров ЕС частично изменить свою политику в отношении Москвы.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 03:08Распространение коронавируса
Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
"В Европе наблюдается политическое отчаяние из-за задержек в доставках вакцины и ее распределении между странами на фоне роста распространения инфекции. Все больше и больше государств посматривают на восток в сторону безопасных доз, которые широко используются, но еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств ЕМА", — написал он.
В качестве аргумента Хеглунд привел, в частности, позицию лидера Германии Ангелы Меркель. Ранее она неоднократно заявляла, что Германия готова закупить вакцину "Спутник V" после ее регистрации в Евросоюзе.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 20:54
Назван способ помирить Россию и Евросоюз
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6 процента подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Мужчина в защитной маске проходит мимо граффити с изображением глобуса во время пандемии коронавируса в мире - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 08:00
Дайте порулить: лидеры ЕС захотели в мировое правительство
Глава МИД России Сергей Лавров в марте этого года заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у России остались в партнерах только отдельные европейские страны, которые руководствуются своими национальными интересами .
 
Вакцина "Спутник V"РоссияСергей ЛавровЕвросоюзАнгела МеркельМоскваЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния