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Умер бывший завбюро РИА Новости в Японии Сергей Коцюба

Умер бывший завбюро РИА Новости в Японии Сергей Коцюба

Журналист-международник, японист Сергей Коцюба, много лет проработавший в РИА Новости, скончался на 64-м году жизни, сообщила его семья. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-07T22:03

2021-04-07T22:03

2021-04-08T00:04

россия

япония

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Журналист-международник, японист Сергей Коцюба, много лет проработавший в РИА Новости, скончался на 64-м году жизни, сообщила его семья.Коцюба окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова. Затем он десять лет проработал в японской группе отдела информации ИМЭМО. Впервые в Агентство печати "Новости" Коцюба пришел в 1990 году. Впоследствии он трудился в разных местах, но окончательно связал жизнь с агентством в 2004 году, когда возглавил отдел Азии Главной дирекции международного сотрудничества РИА Новости.Спустя четыре года он стал замруководителя представительства агентства в Токио, а в 2012 году возглавил бюро и проработал в этой должности до 2018 года.За эти годы он внес значительный вклад в развитие контактов и установление партнерских отношений МИА "Россия сегодня" с ведущими японскими СМИ и продвижение продукции агентства на информационном рынке Японии. Он организовывал пресс-туры в Японию, развивал сайт на японском языке, нередко сам выступал как переводчик и комментатор по российско-японской тематике.Вернувшись в Россию, Коцюба через некоторое время вышел на пенсию.Руководитель редакции "Европа" Михаил Тургиев вспоминает старшего коллегу как человека, который всегда был готов помочь."Мы с ним пересекались по японской тематике: я учил японский, какое-то время работал в Японии. <...> Помню его как человека, неизменно благожелательного и готового помочь. Он всегда шел навстречу и мог поддержать и ободрить. В запасе у него всегда была какая-нибудь история, а рассказывать их Сергей любил", — рассказал Тургиев."Он был страстным поклонником рок-музыки, которой увлекся еще в юности. <...> Знал наизусть репертуар Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, "Кино" и "Алисы", — рассказывает менеджер проектов агентства Матвей Ремарчук.Собственный корреспондент РИА Новости в Нью-Йорке Алан Булкаты, который ранее работал в Токио, говорит о Коцюбе как о человеке энциклопедических познаний о Стране восходящего солнца."Все японисты и люди, связанные по работе с Японией, знали Сергея Павловича как человека энциклопедических знаний об этой стране. Сам он не без гордости называл себя "Токиоко" (родившийся в Токио. — Прим. ред.) и был фанатом этой страны. Глубочайшие познания в японской филологии позволяли ему гармонично сочетать японские и русские идиомы и обороты. Каждый, кто был с ним знаком, не раз слышал присказки про "мальчика Самосу" или "два мана", — отметил Булкаты.По его словам, Коцюба пользовался заслуженным авторитетом у представителей японских политических и общественных кругов, был знаком с известным японским режиссером и художником Такэси Китано. При этом он всегда сочетал любовь к России и к своей малой родине, Японии. Нередко его можно было застать за рассказом очередному японскому чиновнику о творчестве, например, Виктора Цоя, говорит Булкаты.Прощание с Сергеем Коцюбой пройдет 9 апреля в 11:30 в Судебно-медицинском морге "Царицыно" по адресу: Тарный проезд, дом 3. Похороны состоятся на Захарьинском кладбище.

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россия, япония, общество