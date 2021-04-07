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Умер бывший завбюро РИА Новости в Японии Сергей Коцюба
Умер бывший завбюро РИА Новости в Японии Сергей Коцюба
Журналист-международник, японист Сергей Коцюба, много лет проработавший в РИА Новости, скончался на 64-м году жизни, сообщила его семья. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-07T22:03
2021-04-08T00:04
россия
япония
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Журналист-международник, японист Сергей Коцюба, много лет проработавший в РИА Новости, скончался на 64-м году жизни, сообщила его семья.Коцюба окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова. Затем он десять лет проработал в японской группе отдела информации ИМЭМО. Впервые в Агентство печати "Новости" Коцюба пришел в 1990 году. Впоследствии он трудился в разных местах, но окончательно связал жизнь с агентством в 2004 году, когда возглавил отдел Азии Главной дирекции международного сотрудничества РИА Новости.Спустя четыре года он стал замруководителя представительства агентства в Токио, а в 2012 году возглавил бюро и проработал в этой должности до 2018 года.За эти годы он внес значительный вклад в развитие контактов и установление партнерских отношений МИА "Россия сегодня" с ведущими японскими СМИ и продвижение продукции агентства на информационном рынке Японии. Он организовывал пресс-туры в Японию, развивал сайт на японском языке, нередко сам выступал как переводчик и комментатор по российско-японской тематике.Вернувшись в Россию, Коцюба через некоторое время вышел на пенсию.Руководитель редакции "Европа" Михаил Тургиев вспоминает старшего коллегу как человека, который всегда был готов помочь."Мы с ним пересекались по японской тематике: я учил японский, какое-то время работал в Японии. &lt;...&gt; Помню его как человека, неизменно благожелательного и готового помочь. Он всегда шел навстречу и мог поддержать и ободрить. В запасе у него всегда была какая-нибудь история, а рассказывать их Сергей любил", — рассказал Тургиев."Он был страстным поклонником рок-музыки, которой увлекся еще в юности. &lt;...&gt; Знал наизусть репертуар Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, "Кино" и "Алисы", — рассказывает менеджер проектов агентства Матвей Ремарчук.Собственный корреспондент РИА Новости в Нью-Йорке Алан Булкаты, который ранее работал в Токио, говорит о Коцюбе как о человеке энциклопедических познаний о Стране восходящего солнца."Все японисты и люди, связанные по работе с Японией, знали Сергея Павловича как человека энциклопедических знаний об этой стране. Сам он не без гордости называл себя "Токиоко" (родившийся в Токио. — Прим. ред.) и был фанатом этой страны. Глубочайшие познания в японской филологии позволяли ему гармонично сочетать японские и русские идиомы и обороты. Каждый, кто был с ним знаком, не раз слышал присказки про "мальчика Самосу" или "два мана", — отметил Булкаты.По его словам, Коцюба пользовался заслуженным авторитетом у представителей японских политических и общественных кругов, был знаком с известным японским режиссером и художником Такэси Китано. При этом он всегда сочетал любовь к России и к своей малой родине, Японии. Нередко его можно было застать за рассказом очередному японскому чиновнику о творчестве, например, Виктора Цоя, говорит Булкаты.Прощание с Сергеем Коцюбой пройдет 9 апреля в 11:30 в Судебно-медицинском морге "Царицыно" по адресу: Тарный проезд, дом 3. Похороны состоятся на Захарьинском кладбище.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, япония, общество

Умер бывший завбюро РИА Новости в Японии Сергей Коцюба

22:03 07.04.2021 (обновлено: 00:04 08.04.2021)
 
© Фото из архива Сергея КоцюбыСотрудник "Россия сегодня" Сергей Коцюба и японский режиссер Такэси Китано
Сотрудник Россия сегодня Сергей Коцюба и японский режиссер Такэси Китано - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото из архива Сергея Коцюбы
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Журналист-международник, японист Сергей Коцюба, много лет проработавший в РИА Новости, скончался на 64-м году жизни, сообщила его семья.
Коцюба окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова. Затем он десять лет проработал в японской группе отдела информации ИМЭМО. Впервые в Агентство печати "Новости" Коцюба пришел в 1990 году. Впоследствии он трудился в разных местах, но окончательно связал жизнь с агентством в 2004 году, когда возглавил отдел Азии Главной дирекции международного сотрудничества РИА Новости.
Спустя четыре года он стал замруководителя представительства агентства в Токио, а в 2012 году возглавил бюро и проработал в этой должности до 2018 года.
За эти годы он внес значительный вклад в развитие контактов и установление партнерских отношений МИА "Россия сегодня" с ведущими японскими СМИ и продвижение продукции агентства на информационном рынке Японии. Он организовывал пресс-туры в Японию, развивал сайт на японском языке, нередко сам выступал как переводчик и комментатор по российско-японской тематике.
Вернувшись в Россию, Коцюба через некоторое время вышел на пенсию.

"Он воспитал несколько поколений молодых специалистов по Японии, в том числе меня. Молодежь его всегда очень любила за человеческое отношение и открытость. <...> Работа с ним всегда была работой с юмором и смехом", — сказал глава дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий Пушков, не один год проработавший с Коцюбой.

Руководитель редакции "Европа" Михаил Тургиев вспоминает старшего коллегу как человека, который всегда был готов помочь.
"Мы с ним пересекались по японской тематике: я учил японский, какое-то время работал в Японии. <...> Помню его как человека, неизменно благожелательного и готового помочь. Он всегда шел навстречу и мог поддержать и ободрить. В запасе у него всегда была какая-нибудь история, а рассказывать их Сергей любил", — рассказал Тургиев.
"Он был страстным поклонником рок-музыки, которой увлекся еще в юности. <...> Знал наизусть репертуар Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, "Кино" и "Алисы", — рассказывает менеджер проектов агентства Матвей Ремарчук.
Собственный корреспондент РИА Новости в Нью-Йорке Алан Булкаты, который ранее работал в Токио, говорит о Коцюбе как о человеке энциклопедических познаний о Стране восходящего солнца.
"Все японисты и люди, связанные по работе с Японией, знали Сергея Павловича как человека энциклопедических знаний об этой стране. Сам он не без гордости называл себя "Токиоко" (родившийся в Токио. — Прим. ред.) и был фанатом этой страны. Глубочайшие познания в японской филологии позволяли ему гармонично сочетать японские и русские идиомы и обороты. Каждый, кто был с ним знаком, не раз слышал присказки про "мальчика Самосу" или "два мана", — отметил Булкаты.
По его словам, Коцюба пользовался заслуженным авторитетом у представителей японских политических и общественных кругов, был знаком с известным японским режиссером и художником Такэси Китано. При этом он всегда сочетал любовь к России и к своей малой родине, Японии. Нередко его можно было застать за рассказом очередному японскому чиновнику о творчестве, например, Виктора Цоя, говорит Булкаты.

"Во время Великого землетрясения 2011 года в Японии Сергей Павлович не терял присутствия духа и с самого начала и до конца тревожных событий исполнял свои обязанности, как требовала обстановка. При это он нередко ставил своим младшим коллегам в пример случаи из жизни известных японских полководцев. "Самураи так не поступают", — сказал он, когда ему на фоне аварии на АЭС "Фукусима-1" предложили временно покинуть корпункт. Таким он и остался в памяти коллег", — вспоминает Булкаты.

Прощание с Сергеем Коцюбой пройдет 9 апреля в 11:30 в Судебно-медицинском морге "Царицыно" по адресу: Тарный проезд, дом 3. Похороны состоятся на Захарьинском кладбище.
 
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