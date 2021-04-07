https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727184328.html

В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнови, комментируя РИА Новости вероятность третьей волны COVID в России, заявила, что... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:01

2021-04-07T14:01

2021-04-07T14:03

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

воз

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнови, комментируя РИА Новости вероятность третьей волны COVID в России, заявила, что спрогнозировать это невозможно.По ее словам, "сейчас следует сосредоточиться на спасении жизней и сокращении передачи вируса, потому что независимо от того, на каком этапе распространения вируса страна может оказаться, еще не поздно переломить кризис COVID-19"."Мы должны продолжать и усиливать меры общественного здравоохранения и социальные меры, которые, как мы знаем, работают. К ним относятся тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости", - указала Вуйнович.Представитель ВОЗ отметила, что в случае, если количество случаев заболеваний начнет расти, то могут потребоваться хорошо известные меры, включая возможные ограничения, адаптированные к местным условиям. "Цель состоит в том, чтобы держать распространение вируса под контролем, чтобы кластеры не перерастали в местную передачу. Требуются постоянные коллективные усилия всех нас, чтобы снизить передачу вируса. Каждый должен сыграть свою роль, чтобы помочь положить конец этой глобальной пандемии", - заключила Вуйнович.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727037663.html

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604420543.html

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здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, воз