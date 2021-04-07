https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727184328.html
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнови, комментируя РИА Новости вероятность третьей волны COVID в России, заявила, что... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:01
2021-04-07T14:01
2021-04-07T14:03
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнови, комментируя РИА Новости вероятность третьей волны COVID в России, заявила, что спрогнозировать это невозможно.По ее словам, "сейчас следует сосредоточиться на спасении жизней и сокращении передачи вируса, потому что независимо от того, на каком этапе распространения вируса страна может оказаться, еще не поздно переломить кризис COVID-19"."Мы должны продолжать и усиливать меры общественного здравоохранения и социальные меры, которые, как мы знаем, работают. К ним относятся тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости", - указала Вуйнович.Представитель ВОЗ отметила, что в случае, если количество случаев заболеваний начнет расти, то могут потребоваться хорошо известные меры, включая возможные ограничения, адаптированные к местным условиям. "Цель состоит в том, чтобы держать распространение вируса под контролем, чтобы кластеры не перерастали в местную передачу. Требуются постоянные коллективные усилия всех нас, чтобы снизить передачу вируса. Каждый должен сыграть свою роль, чтобы помочь положить конец этой глобальной пандемии", - заключила Вуйнович.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727037663.html
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здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, воз
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) в РФ Мелита Вуйнови, комментируя РИА Новости вероятность третьей волны COVID в России
, заявила, что спрогнозировать это невозможно.
"Невозможно дать прогноз относительно того, когда вспышка COVID-19 в каждой стране достигнет пика, а также где и когда можно ожидать последующего возобновления случаев заболевания", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос, каковы оценки ВОЗ по ситуации в России по третьей волне COVID-19.
По ее словам, "сейчас следует сосредоточиться на спасении жизней и сокращении передачи вируса, потому что независимо от того, на каком этапе распространения вируса страна может оказаться, еще не поздно переломить кризис COVID-19".
"Мы должны продолжать и усиливать меры общественного здравоохранения и социальные меры, которые, как мы знаем, работают. К ним относятся тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости", - указала Вуйнович.
Представитель ВОЗ отметила, что в случае, если количество случаев заболеваний начнет расти, то могут потребоваться хорошо известные меры, включая возможные ограничения, адаптированные к местным условиям. "Цель состоит в том, чтобы держать распространение вируса под контролем, чтобы кластеры не перерастали в местную передачу. Требуются постоянные коллективные усилия всех нас, чтобы снизить передачу вируса. Каждый должен сыграть свою роль, чтобы помочь положить конец этой глобальной пандемии", - заключила Вуйнович.