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В Москве за сутки госпитализировали 867 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 867 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 867 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:20
2021-04-07T11:20
2021-04-07T11:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 867 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, москва