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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 867 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 867 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 867 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:20
2021-04-07T11:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 867 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 867 человек с COVID-19

11:20 07.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
Отделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 867 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровел ещё 1 551 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 953 402. В Москве выявлено 1 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 867 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
 
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