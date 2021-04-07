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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:13
2021-04-07T11:13
2021-04-07T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика хакасия
республика тыва
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Хакасия - 0,02%", - говорится в сообщении.
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