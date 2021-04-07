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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727143570.html
В России выявили 8294 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 8294 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8294 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:11
2021-04-07T12:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8294 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Это на 34 человека меньше, чем накануне. Темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,18 процента. Умерли за сутки 374 человека, выписались после лечения — 9445. Более чем у 12 процентов заразившихся болезнь протекает без симптомов. Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1585 (днем ранее было 1747), Санкт-Петербурге — 705, Подмосковье — 570, Нижегородской области — 247, Ростовской — 241, Самарской — 198.Минимальный показатель отмечен в Туве — один заболевший, на Чукотке их двое, а в Еврейской автономной и Магаданской областях — по трое.Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 606 162, умерли 101 480, вылечились — 4 229 480 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 131,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 132,4 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, россия, общество

В России выявили 8294 новых случая заражения коронавирусом

11:11 07.04.2021 (обновлено: 12:15 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8294 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Это на 34 человека меньше, чем накануне. Темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,18 процента. Умерли за сутки 374 человека, выписались после лечения — 9445. Более чем у 12 процентов заразившихся болезнь протекает без симптомов.
Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1585 (днем ранее было 1747), Санкт-Петербурге — 705, Подмосковье — 570, Нижегородской области — 247, Ростовской — 241, Самарской — 198.
Минимальный показатель отмечен в Туве — один заболевший, на Чукотке их двое, а в Еврейской автономной и Магаданской областях — по трое.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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В России обнаружили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса
Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 606 162, умерли 101 480, вылечились — 4 229 480 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 131,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 132,4 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
 
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