https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727125130.html

В Германии за сутки выявили более 9,6 тысячи случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 9,6 тысячи случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 9677, скончались 298 человек, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:32

2021-04-07T08:32

2021-04-07T08:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 9677, скончались 298 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 6885 новых случаях заболевания и 90 летальных исходах.В декабре прошлого года – январе нынешнего года число заболевших за сутки в Германии порой превышало 25 тысяч, а то и 30 тысяч. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 2 910 445 человек, скончались около 77,4 тысячи заразившихся.

https://ria.ru/20210401/shtaynmayer-1603788434.html

германия

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коронавирус covid-19, германия, в мире