https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727119066.html

Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19

Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19

Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, говорится в исследовании... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T04:15

2021-04-07T04:15

2021-04-07T11:58

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, говорится в исследовании британских и американских ученых, опубликованном в научном журнале Lancet Psychiatry.Ученые проводили исследование на 236 тысячах пациентах. Они проверяли наличие у переболевших COVID-19 последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у человека впервые был диагностирован коронавирус.Исследование показало, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт — у двух процентов, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, — у 6,5 процента, бессонница — у пяти процентов, деменция — у 0,7 процента. Однако эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID-19 и проходил лечение в реанимации. В целом для 13 процентов исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые."Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам. — Прим. ред.). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимацию или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга. — Прим. ред.) во время заболевания COVID-19", — отмечается в исследовании.

https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604287446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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