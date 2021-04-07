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Распространение коронавируса
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Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, говорится в исследовании... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T04:15
2021-04-07T11:58
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, говорится в исследовании британских и американских ученых, опубликованном в научном журнале Lancet Psychiatry.Ученые проводили исследование на 236 тысячах пациентах. Они проверяли наличие у переболевших COVID-19 последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у человека впервые был диагностирован коронавирус.Исследование показало, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт — у двух процентов, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, — у 6,5 процента, бессонница — у пяти процентов, деменция — у 0,7 процента. Однако эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID-19 и проходил лечение в реанимации. В целом для 13 процентов исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые."Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам. — Прим. ред.). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимацию или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга. — Прим. ред.) во время заболевания COVID-19", — отмечается в исследовании.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, в мире

Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19

04:15 07.04.2021 (обновлено: 11:58 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, говорится в исследовании британских и американских ученых, опубликованном в научном журнале Lancet Psychiatry.
Ученые проводили исследование на 236 тысячах пациентах. Они проверяли наличие у переболевших COVID-19 последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у человека впервые был диагностирован коронавирус.
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Исследование показало, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

"Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62 процента", — говорится в публикации.

Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт — у двух процентов, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, — у 6,5 процента, бессонница — у пяти процентов, деменция — у 0,7 процента. Однако эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID-19 и проходил лечение в реанимации. В целом для 13 процентов исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.
"Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам. — Прим. ред.). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимацию или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга. — Прим. ред.) во время заболевания COVID-19", — отмечается в исследовании.
 
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