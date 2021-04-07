В США рассказали о консультациях по иранской ядерной сделке
"Мы продолжаем считать, что встреча (в Вене) была конструктивной, переговоры до сих пор проходили в деловой манере, и они выполняют именно ту роль, которую, по нашему мнению, и должны выполнять. Они позволяют нам достичь лучшего понимания относительно того, как видит ситуацию Иран. И мы надеемся, что Иран покинет эти переговоры с лучшим пониманием того, какие шаги мы готовы предпринять", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Он добавил, что делегация США, находящаяся в Вене, "провела консультации с европейскими союзниками, а также российскими и китайскими партнерами" по данной тематике.
Заседание Совместной комиссии по СВПД во вторник состоялось в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. По итогам встречи были сформированы две экспертные группы для поиска конкретных шагов, которые необходимо предпринять Ирану и Вашингтону для восстановления ядерной сделки в полном объеме.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
6 апреля, 19:02МИД прокомментировал переговоры по иранской ядерной сделке