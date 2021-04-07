https://ria.ru/20210407/konsultatsii-1727287346.html

В США рассказали о консультациях по иранской ядерной сделке

В США рассказали о консультациях по иранской ядерной сделке

Делегация Соединенных Штатов на переговорах о будущем СВПД в Вене проводила консультации со своими европейскими партнерами, а также с Россией и Китаем, заявил в РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T23:14

2021-04-07T23:14

2021-04-07T23:14

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

нед прайс

магатэ

китай

вена

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Делегация Соединенных Штатов на переговорах о будущем СВПД в Вене проводила консультации со своими европейскими партнерами, а также с Россией и Китаем, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Он добавил, что делегация США, находящаяся в Вене, "провела консультации с европейскими союзниками, а также российскими и китайскими партнерами" по данной тематике.Заседание Совместной комиссии по СВПД во вторник состоялось в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. По итогам встречи были сформированы две экспертные группы для поиска конкретных шагов, которые необходимо предпринять Ирану и Вашингтону для восстановления ядерной сделки в полном объеме.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

https://ria.ru/20210407/peregovory-1727134262.html

https://ria.ru/20210406/iran-1727087198.html

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китай

вена

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс, магатэ, китай, вена, иран, сша, в мире