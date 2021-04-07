Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/konsultatsii-1727287346.html
В США рассказали о консультациях по иранской ядерной сделке
В США рассказали о консультациях по иранской ядерной сделке
Делегация Соединенных Штатов на переговорах о будущем СВПД в Вене проводила консультации со своими европейскими партнерами, а также с Россией и Китаем, заявил в РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T23:14
2021-04-07T23:14
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
нед прайс
магатэ
китай
вена
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_a0842dd17c1df19eedc1721057040ba0.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Делегация Соединенных Штатов на переговорах о будущем СВПД в Вене проводила консультации со своими европейскими партнерами, а также с Россией и Китаем, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Он добавил, что делегация США, находящаяся в Вене, "провела консультации с европейскими союзниками, а также российскими и китайскими партнерами" по данной тематике.Заседание Совместной комиссии по СВПД во вторник состоялось в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. По итогам встречи были сформированы две экспертные группы для поиска конкретных шагов, которые необходимо предпринять Ирану и Вашингтону для восстановления ядерной сделки в полном объеме.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
https://ria.ru/20210407/peregovory-1727134262.html
https://ria.ru/20210406/iran-1727087198.html
россия
китай
вена
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3818cc55fff1e334f802f2001f4c154b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс, магатэ, китай, вена, иран, сша, в мире

В США рассказали о консультациях по иранской ядерной сделке

23:14 07.04.2021
 
© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Делегация Соединенных Штатов на переговорах о будущем СВПД в Вене проводила консультации со своими европейскими партнерами, а также с Россией и Китаем, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем считать, что встреча (в Вене) была конструктивной, переговоры до сих пор проходили в деловой манере, и они выполняют именно ту роль, которую, по нашему мнению, и должны выполнять. Они позволяют нам достичь лучшего понимания относительно того, как видит ситуацию Иран. И мы надеемся, что Иран покинет эти переговоры с лучшим пониманием того, какие шаги мы готовы предпринять", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Он добавил, что делегация США, находящаяся в Вене, "провела консультации с европейскими союзниками, а также российскими и китайскими партнерами" по данной тематике.
Заседание Совместной комиссии по СВПД во вторник состоялось в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. По итогам встречи были сформированы две экспертные группы для поиска конкретных шагов, которые необходимо предпринять Ирану и Вашингтону для восстановления ядерной сделки в полном объеме.
Президент Ирана Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 10:10
В Иране оценили перспективы переговоров по ядерной сделке
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
Запуск АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 19:02
МИД прокомментировал переговоры по иранской ядерной сделке
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Нед ПрайсМАГАТЭКитайВенаИранСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния