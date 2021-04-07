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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210407/konkurs-1727207433.html
Комитет дружбы РФ и КНР проводит конкурс китайского среди преподавателей
Комитет дружбы РФ и КНР проводит конкурс китайского среди преподавателей
Завершился первый этап всероссийского конкурса преподавателей китайского языка "Язык дружбы", определены имена десяти финалистов. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:34
2021-04-07T15:34
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МОСКВА, 7 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Завершился первый этап всероссийского конкурса преподавателей китайского языка "Язык дружбы", определены имена десяти финалистов. Почти сотня преподавателей из 30 регионов (41 город) России подали заявки на участие. Церемония награждения победителей пройдет в знаменательный день — 20 апреля — день китайского языка в ОНН.Соорганизаторами конкурса выступают Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Ассоциация развития синологии и Научно-исследовательский институт современной Азии. Конкурс проходит при поддержки посольства КНР в РФ.Председатель Комитета, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что в последние годы количество людей, изучающих китайский язык в России, непрерывно растет. Особенно заметно вырос интерес к китайскому в школах.С 2019 года китайский язык официально включен в перечень ЕГЭ. Сейчас китайский язык преподается почти в 170 школах 34 регионов России. В целом, в России китайский язык изучают более 17 тысяч школьников, которым преподают более 200 учителей.
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россия, борис титов, китай, общество

Комитет дружбы РФ и КНР проводит конкурс китайского среди преподавателей

15:34 07.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШкольники во время диктанта по китайскому языку
Школьники во время диктанта по китайскому языку - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Завершился первый этап всероссийского конкурса преподавателей китайского языка "Язык дружбы", определены имена десяти финалистов.
Почти сотня преподавателей из 30 регионов (41 город) России подали заявки на участие. Церемония награждения победителей пройдет в знаменательный день — 20 апреля — день китайского языка в ОНН.
Соорганизаторами конкурса выступают Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Ассоциация развития синологии и Научно-исследовательский институт современной Азии. Конкурс проходит при поддержки посольства КНР в РФ.
Председатель Комитета, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что в последние годы количество людей, изучающих китайский язык в России, непрерывно растет. Особенно заметно вырос интерес к китайскому в школах.
С 2019 года китайский язык официально включен в перечень ЕГЭ. Сейчас китайский язык преподается почти в 170 школах 34 регионов России. В целом, в России китайский язык изучают более 17 тысяч школьников, которым преподают более 200 учителей.
"Бум" китайского языка в России рождает спрос на преподавателей в школах и вузах. Цель нашего конкурса – это не только выявить и поощрить талантливых педагогов, но и содействовать формированию системы подготовки высококвалифицированных специалистов со знанием китайского языка на уровне школ и вузов. Победители получат возможность пройти курсы повышения квалификации в совместном Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне", - пояснил Титов.
Мед - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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