https://ria.ru/20210407/konkurs-1727207433.html

Комитет дружбы РФ и КНР проводит конкурс китайского среди преподавателей

Комитет дружбы РФ и КНР проводит конкурс китайского среди преподавателей

Завершился первый этап всероссийского конкурса преподавателей китайского языка "Язык дружбы", определены имена десяти финалистов. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:34

2021-04-07T15:34

2021-04-07T15:34

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МОСКВА, 7 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Завершился первый этап всероссийского конкурса преподавателей китайского языка "Язык дружбы", определены имена десяти финалистов. Почти сотня преподавателей из 30 регионов (41 город) России подали заявки на участие. Церемония награждения победителей пройдет в знаменательный день — 20 апреля — день китайского языка в ОНН.Соорганизаторами конкурса выступают Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Ассоциация развития синологии и Научно-исследовательский институт современной Азии. Конкурс проходит при поддержки посольства КНР в РФ.Председатель Комитета, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что в последние годы количество людей, изучающих китайский язык в России, непрерывно растет. Особенно заметно вырос интерес к китайскому в школах.С 2019 года китайский язык официально включен в перечень ЕГЭ. Сейчас китайский язык преподается почти в 170 школах 34 регионов России. В целом, в России китайский язык изучают более 17 тысяч школьников, которым преподают более 200 учителей.

https://ria.ru/20210329/produkty-1603275092.html

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россия, борис титов, китай, общество