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Более 300 тысяч заявок подано на конкурс "Большая перемена"
Более 300 тысяч заявок подано на конкурс "Большая перемена"
Более 300 тысяч заявок от школьников и студентов колледжей уже подано на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:53
2021-04-07T13:53
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
образование - общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 300 тысяч заявок от школьников и студентов колледжей уже подано на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В новом сезоне вместе со старшеклассниками в конкурсе могут участвовать школьники 5-7-х классов, а также студенты образовательных учреждений среднего профобразования. Победители среди учеников 8-10 классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Триста учеников 10-х классов и 150 студентов 3-х курсов образовательных учреждений СПО получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов 1-2-х курсов - по 200 тысяч рублей.Также к конкурсу могут присоединиться иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.Конкурс "Большая перемена" проходит по 12 направлениям: наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), волонтерство ("Делай добро!"), историческая память ("Помни!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), экология ("Сохраняй природу!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), развитие образовательных технологий ("Открывай новое!"), молодежное предпринимательство ("Предпринимай!"), защита государства ("Служи Отечеству!").Первые этапы конкурса проходят дистанционно на платформе bolshayaperemena.online. После тестирования участники смогут выбрать одно из направлений конкурса и выполнить мотивационное задание. На этапе "Командное состязание" (решение кейсов) конкурсанты смогут пригласить к участию команду и педагога наставника. Очные полуфиналы конкурса для старшеклассников пройдут во всех федеральных округах, а финал состоится в ноябре 2021 года в МДЦ "Артек".
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РИА Новости
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, образование - общество

Более 300 тысяч заявок подано на конкурс "Большая перемена"

13:53 07.04.2021
 
© "Россия — страна возможностей"Более 300 тысяч заявок подано на конкурс "Большая перемена"
Более 300 тысяч заявок подано на конкурс Большая перемена - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© "Россия — страна возможностей"
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 300 тысяч заявок от школьников и студентов колледжей уже подано на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Менее чем за две недели с момента старта второго сезона конкурса "Большая перемена" поступило уже более 300 тысяч заявок на участие от ребят из всех субъектов России", -привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В новом сезоне вместе со старшеклассниками в конкурсе могут участвовать школьники 5-7-х классов, а также студенты образовательных учреждений среднего профобразования.
Победители среди учеников 8-10 классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Триста учеников 10-х классов и 150 студентов 3-х курсов образовательных учреждений СПО получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов 1-2-х курсов - по 200 тысяч рублей.
Также к конкурсу могут присоединиться иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.
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Конкурс "Большая перемена" проходит по 12 направлениям: наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), волонтерство ("Делай добро!"), историческая память ("Помни!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), экология ("Сохраняй природу!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), развитие образовательных технологий ("Открывай новое!"), молодежное предпринимательство ("Предпринимай!"), защита государства ("Служи Отечеству!").
Первые этапы конкурса проходят дистанционно на платформе bolshayaperemena.online. После тестирования участники смогут выбрать одно из направлений конкурса и выполнить мотивационное задание. На этапе "Командное состязание" (решение кейсов) конкурсанты смогут пригласить к участию команду и педагога наставника. Очные полуфиналы конкурса для старшеклассников пройдут во всех федеральных округах, а финал состоится в ноябре 2021 года в МДЦ "Артек".
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияОбразование - Общество
 
 
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