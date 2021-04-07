https://ria.ru/20210407/kommunalschiki-1727114110.html

Московские коммунальщики научили коллег из Техаса работать в мороз

Московские коммунальщики научили коллег из Техаса работать в мороз

Коммунальщики Москвы рассказали коллегам из Техаса, как энергосистема столицы справляется с суровыми зимами, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T00:19

2021-04-07T00:19

2021-04-07T00:19

жкх

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Коммунальщики Москвы рассказали коллегам из Техаса, как энергосистема столицы справляется с суровыми зимами, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что также посоветовали сформировать необходимое количество собственной техники и аварийных бригад. "Ведь именно благодаря дорожным рабочим, специалистам ручного труда, кровельщикам, энергетикам и другим профессиям, работа которых не особо заметна в обычной жизни, у людей в домах есть свет, вода и тепло. В этом и есть наш секрет", - подчеркнул заммэра.

https://ria.ru/20210407/pererabotka-1727113928.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество