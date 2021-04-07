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Московские коммунальщики научили коллег из Техаса работать в мороз
Московские коммунальщики научили коллег из Техаса работать в мороз
Коммунальщики Москвы рассказали коллегам из Техаса, как энергосистема столицы справляется с суровыми зимами, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T00:19
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жкх
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Коммунальщики Москвы рассказали коллегам из Техаса, как энергосистема столицы справляется с суровыми зимами, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что также посоветовали сформировать необходимое количество собственной техники и аварийных бригад. "Ведь именно благодаря дорожным рабочим, специалистам ручного труда, кровельщикам, энергетикам и другим профессиям, работа которых не особо заметна в обычной жизни, у людей в домах есть свет, вода и тепло. В этом и есть наш секрет", - подчеркнул заммэра.
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жкх, петр бирюков, москва, общество

Московские коммунальщики научили коллег из Техаса работать в мороз

00:19 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотруднии ГУП "Мосводосток" проводит работы по аэрации Патриарших прудов в Москве
Сотруднии ГУП Мосводосток проводит работы по аэрации Патриарших прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Коммунальщики Москвы рассказали коллегам из Техаса, как энергосистема столицы справляется с суровыми зимами, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"К нам недавно обратились коллеги из Техаса с просьбой рассказать, как наша энергосистема справляется с такими суровыми зимами, как организовано резервирование ресурсоснабжения, как справляемся со снегопадами, как ведется работа с населением, как доставляем в город продукты в таких сложных условиях. Посоветовали: создавайте систему резервирования мощностей, комплексно подходите к развитию инфраструктуры, применяйте новейшие инновационные технологии", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".
Он добавил, что также посоветовали сформировать необходимое количество собственной техники и аварийных бригад. "Ведь именно благодаря дорожным рабочим, специалистам ручного труда, кровельщикам, энергетикам и другим профессиям, работа которых не особо заметна в обычной жизни, у людей в домах есть свет, вода и тепло. В этом и есть наш секрет", - подчеркнул заммэра.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
00:17
В Правительстве Москвы рассказали, где перерабатывается мусор из столицы
 
ЖКХПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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