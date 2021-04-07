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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210407/kirkorov-1727217126.html
Киркоров рассказал, из-за чего поссорился с отцом
Киркоров рассказал, из-за чего поссорился с отцом
Филипп Киркоров рассказал о ссоре с отцом, пишет Teleprogramma.pro. Певец признался в этом журналистам во время премьеры мультипликационного блокбастера "100%... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:21
2021-04-07T16:21
шоубиз
пандемия
отношения
бедрос киркоров
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
здоровье
филипп киркоров
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал о ссоре с отцом, пишет Teleprogramma.pro. Певец признался в этом журналистам во время премьеры мультипликационного блокбастера "100% Волк" в московском киноцентре "Октябрь", на которой он появился вместе с детьми и Бедросом Киркоровым.Он также добавил: отец "такой активный", что иногда его приходится сдерживать.На то, что 88-летний Бедрос Киркоров для своих лет выглядит достаточно бодро, журналисты обратили внимание и на состоявшейся на днях церемонии вручения премии "Жара".Например, личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин разместил в Instagram его фото с внуками.Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации Бедроса Киркорова, однако его супруга заверила, что певец проходил плановое обследование в больнице, и у него все нормально.
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пандемия, отношения, бедрос киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье, филипп киркоров

Киркоров рассказал, из-за чего поссорился с отцом

16:21 07.04.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Филипп Киркоров на шоу "Ну-ка, все вместе"
Филипп Киркоров на шоу Ну-ка, все вместе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал о ссоре с отцом, пишет Teleprogramma.pro. Певец признался в этом журналистам во время премьеры мультипликационного блокбастера "100% Волк" в московском киноцентре "Октябрь", на которой он появился вместе с детьми и Бедросом Киркоровым.

"Прошлым летом я с ним поссорился, потому что он меня не пускал на съемки из-за пандемии", — сообщил Филипп Киркоров.

Он также добавил: отец "такой активный", что иногда его приходится сдерживать.
На то, что 88-летний Бедрос Киркоров для своих лет выглядит достаточно бодро, журналисты обратили внимание и на состоявшейся на днях церемонии вручения премии "Жара".
Например, личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин разместил в Instagram его фото с внуками.

"Приятно видеть Бедроса в здравии. Премия "Жара". Фото из Instagram Киркорова", — подписал он снимок.

Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации Бедроса Киркорова, однако его супруга заверила, что певец проходил плановое обследование в больнице, и у него все нормально.
Певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 13:27Шоубиз
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ШоубизпандемияотношенияБедрос КиркоровШоу-бизнесЗнаменитостизвездыЗдоровьеФилипп Киркоров
 
 
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