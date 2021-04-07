Киркоров рассказал, из-за чего поссорился с отцом
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Филипп Киркоров на шоу "Ну-ка, все вместе"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал о ссоре с отцом, пишет Teleprogramma.pro. Певец признался в этом журналистам во время премьеры мультипликационного блокбастера "100% Волк" в московском киноцентре "Октябрь", на которой он появился вместе с детьми и Бедросом Киркоровым.
"Прошлым летом я с ним поссорился, потому что он меня не пускал на съемки из-за пандемии", — сообщил Филипп Киркоров.
Он также добавил: отец "такой активный", что иногда его приходится сдерживать.
На то, что 88-летний Бедрос Киркоров для своих лет выглядит достаточно бодро, журналисты обратили внимание и на состоявшейся на днях церемонии вручения премии "Жара".
Например, личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин разместил в Instagram его фото с внуками.
"Приятно видеть Бедроса в здравии. Премия "Жара". Фото из Instagram Киркорова", — подписал он снимок.
Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации Бедроса Киркорова, однако его супруга заверила, что певец проходил плановое обследование в больнице, и у него все нормально.