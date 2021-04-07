https://ria.ru/20210407/kirkorov-1727217126.html

Киркоров рассказал, из-за чего поссорился с отцом

Киркоров рассказал, из-за чего поссорился с отцом

Филипп Киркоров рассказал о ссоре с отцом, пишет Teleprogramma.pro. Певец признался в этом журналистам во время премьеры мультипликационного блокбастера "100%... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:21

2021-04-07T16:21

2021-04-07T16:21

шоубиз

пандемия

отношения

бедрос киркоров

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здоровье

филипп киркоров

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал о ссоре с отцом, пишет Teleprogramma.pro. Певец признался в этом журналистам во время премьеры мультипликационного блокбастера "100% Волк" в московском киноцентре "Октябрь", на которой он появился вместе с детьми и Бедросом Киркоровым.Он также добавил: отец "такой активный", что иногда его приходится сдерживать.На то, что 88-летний Бедрос Киркоров для своих лет выглядит достаточно бодро, журналисты обратили внимание и на состоявшейся на днях церемонии вручения премии "Жара".Например, личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин разместил в Instagram его фото с внуками.Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации Бедроса Киркорова, однако его супруга заверила, что певец проходил плановое обследование в больнице, и у него все нормально.

https://ria.ru/20210407/buzova-1727157258.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, отношения, бедрос киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье, филипп киркоров