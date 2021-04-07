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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210407/kipr-1727244578.html
На Кипре рассказали, как туристы могут передвигаться по острову
На Кипре рассказали, как туристы могут передвигаться по острову
На туристов на Кипре распространяются те же ограничения, что и для местных жителей, и для выхода из отеля они должны отправить смс-уведомление или заполнить... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:44
2021-04-07T17:47
самоизоляция
виза
средиземное море
лимасол (район)
ларнака (район)
пафос
туризм
куда можно лететь
отдых на море
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АФИНЫ, 7 апр – РИА Новости. На туристов на Кипре распространяются те же ограничения, что и для местных жителей, и для выхода из отеля они должны отправить смс-уведомление или заполнить бланк с заявлением о передвижении, сообщили РИА Новости в службе CyprusFlightPass, занимающейся выдачей разрешений на въезд на Кипр.На Кипре сейчас действует система уведомлений о выходе из дома. Граждане должны отправить на специальный номер смс-сообщение с указанием цели поездки. Каждая такая смс действует три часа. Возможно также заполнить бланк "Заявление о передвижении гражданина", который был разработан с началом пандемии и который можно скачать на правительственном портале. Бланк был создан для граждан старше 65 лет.На бланке надо указать свои данные, номер паспорта, адрес на Кипре, точное время выхода и цель выхода. Их может быть восемь, в том числе посещение врача или аптеки, выход в магазин или на рынок, поездка в банк, в госучреждение, оказание помощи, занятия спортом/физкультура, посещение церкви, а также посещение парикмахерской или салона красоты.Граждане должны иметь при себе удостоверение личности или паспорт для идентификации в случае контроля со стороны компетентных органов.Для тех, у кого иностранный провайдер мобильной связи или кто не может по какой-либо причине отправить смс-уведомление на номер 8988, работают линии для кипрских телефонных номеров: 80012012 и для иностранных номеров: +357 22 285777.Выходить из дома или отеля можно два раза в день в будние дни, а в субботу и воскресенье - три раза. С 11 вечера до 5 утра действует комендантский час."Турист перед выходом из отеля обязан отправить смс-уведомление с указанием цели выхода или заполнить письменное заявление", – сообщили в службе. – Никаких специальных разрешений или исключений для туристов нет".В службе также напомнили, что еженедельно пересматривается реестр стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.Российским гражданам с 1 апреля разрешен въезд на Кипр после более чем годового запрета. До этого Россия была в списке стран "серой категории", для въезда из которых требовалось специальное разрешение.
https://ria.ru/20210325/kipr-1602767840.html
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
средиземное море
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ларнака (район)
пафос
кипр
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самоизоляция, виза, средиземное море, лимасол (район), ларнака (район), пафос, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, кипр

На Кипре рассказали, как туристы могут передвигаться по острову

17:44 07.04.2021 (обновлено: 17:47 07.04.2021)
 
© Pixabay / Maria Saveleva Прохожие на улице Ларнаки
Прохожие на улице Ларнаки - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Pixabay / Maria Saveleva
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АФИНЫ, 7 апр – РИА Новости. На туристов на Кипре распространяются те же ограничения, что и для местных жителей, и для выхода из отеля они должны отправить смс-уведомление или заполнить бланк с заявлением о передвижении, сообщили РИА Новости в службе CyprusFlightPass, занимающейся выдачей разрешений на въезд на Кипр.
Перед поездкой на Кипр все иностранцы обязаны заполнить анкету на сайте службы www.cyprusflightpass.gov.cy. "Туристы на Кипре обязаны соблюдать меры, которые действуют для всех киприотов. В частности, есть ограничения на передвижение", - добавили в службе.
На Кипре сейчас действует система уведомлений о выходе из дома. Граждане должны отправить на специальный номер смс-сообщение с указанием цели поездки. Каждая такая смс действует три часа. Возможно также заполнить бланк "Заявление о передвижении гражданина", который был разработан с началом пандемии и который можно скачать на правительственном портале. Бланк был создан для граждан старше 65 лет.
На бланке надо указать свои данные, номер паспорта, адрес на Кипре, точное время выхода и цель выхода. Их может быть восемь, в том числе посещение врача или аптеки, выход в магазин или на рынок, поездка в банк, в госучреждение, оказание помощи, занятия спортом/физкультура, посещение церкви, а также посещение парикмахерской или салона красоты.
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25 марта, 11:24Туризм
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Граждане должны иметь при себе удостоверение личности или паспорт для идентификации в случае контроля со стороны компетентных органов.
Для тех, у кого иностранный провайдер мобильной связи или кто не может по какой-либо причине отправить смс-уведомление на номер 8988, работают линии для кипрских телефонных номеров: 80012012 и для иностранных номеров: +357 22 285777.
Выходить из дома или отеля можно два раза в день в будние дни, а в субботу и воскресенье - три раза. С 11 вечера до 5 утра действует комендантский час.
"Турист перед выходом из отеля обязан отправить смс-уведомление с указанием цели выхода или заполнить письменное заявление", – сообщили в службе. – Никаких специальных разрешений или исключений для туристов нет".
В службе также напомнили, что еженедельно пересматривается реестр стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.
Российским гражданам с 1 апреля разрешен въезд на Кипр после более чем годового запрета.
До этого Россия была в списке стран "серой категории", для въезда из которых требовалось специальное разрешение.
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ТуризмСамоизоляцияВизаСредиземное мореЛимасол (район)Ларнака (район)Пафоскуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмтуристыНовости - ТуризмКипр
 
 
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