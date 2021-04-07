https://ria.ru/20210407/kipr-1727244578.html

На Кипре рассказали, как туристы могут передвигаться по острову

На Кипре рассказали, как туристы могут передвигаться по острову

На туристов на Кипре распространяются те же ограничения, что и для местных жителей, и для выхода из отеля они должны отправить смс-уведомление или заполнить... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:44

2021-04-07T17:44

2021-04-07T17:47

самоизоляция

виза

средиземное море

лимасол (район)

ларнака (район)

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туризм

куда можно лететь

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АФИНЫ, 7 апр – РИА Новости. На туристов на Кипре распространяются те же ограничения, что и для местных жителей, и для выхода из отеля они должны отправить смс-уведомление или заполнить бланк с заявлением о передвижении, сообщили РИА Новости в службе CyprusFlightPass, занимающейся выдачей разрешений на въезд на Кипр.На Кипре сейчас действует система уведомлений о выходе из дома. Граждане должны отправить на специальный номер смс-сообщение с указанием цели поездки. Каждая такая смс действует три часа. Возможно также заполнить бланк "Заявление о передвижении гражданина", который был разработан с началом пандемии и который можно скачать на правительственном портале. Бланк был создан для граждан старше 65 лет.На бланке надо указать свои данные, номер паспорта, адрес на Кипре, точное время выхода и цель выхода. Их может быть восемь, в том числе посещение врача или аптеки, выход в магазин или на рынок, поездка в банк, в госучреждение, оказание помощи, занятия спортом/физкультура, посещение церкви, а также посещение парикмахерской или салона красоты.Граждане должны иметь при себе удостоверение личности или паспорт для идентификации в случае контроля со стороны компетентных органов.Для тех, у кого иностранный провайдер мобильной связи или кто не может по какой-либо причине отправить смс-уведомление на номер 8988, работают линии для кипрских телефонных номеров: 80012012 и для иностранных номеров: +357 22 285777.Выходить из дома или отеля можно два раза в день в будние дни, а в субботу и воскресенье - три раза. С 11 вечера до 5 утра действует комендантский час."Турист перед выходом из отеля обязан отправить смс-уведомление с указанием цели выхода или заполнить письменное заявление", – сообщили в службе. – Никаких специальных разрешений или исключений для туристов нет".В службе также напомнили, что еженедельно пересматривается реестр стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.Российским гражданам с 1 апреля разрешен въезд на Кипр после более чем годового запрета. До этого Россия была в списке стран "серой категории", для въезда из которых требовалось специальное разрешение.

https://ria.ru/20210325/kipr-1602767840.html

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

средиземное море

лимасол (район)

ларнака (район)

пафос

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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