https://ria.ru/20210407/kiberprestupniki-1727193734.html

Group-IB рассказала, как киберпреступники используют Telegram

Group-IB рассказала, как киберпреступники используют Telegram

Киберпреступники, крадущие данные с помощью фишинговых атак, все чаще используют для выгрузки похищенной информации не только электронную почту, но и... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:41

2021-04-07T14:41

2021-04-07T16:14

россия

telegram (приложение)

microsoft corporation

group-ib

технологии

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киберпреступники, крадущие данные с помощью фишинговых атак, все чаще используют для выгрузки похищенной информации не только электронную почту, но и Telegram-ботов, и Google-формы, выяснила международная компания Group-IB.Кроме того, Центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB (CERT-GIB) проанализировал, как используются инструменты для создания фишинговых страниц – фишинг-киты. Выяснилось, что в 2020 году с их помощью фишинговые сайты чаще всего создавались под различные онлайн-сервисы, электронную почту, а также под финансовые организации. Суммарно Group-IB обнаружила фишинг-киты, нацеленные свыше чем на 260 брендов в России и за рубежом.Как и в 2019 году, главной мишенью фишеров были онлайн-сервисы (30,7%): похищая учетные данные пользовательских аккаунтов, злоумышленники получали доступ к данным привязанных банковских карт. А вот доля атак на почтовые сервисы сократилась в прошлом году до 22,8%. Тройку замыкают финансовые учреждения, на которые приходится немногим более 20%. Самыми часто эксплуатируемыми в фишинговых наборах брендами были Microsoft, PayPal, Google и Yahoo.Как правило, фишинг-киты продаются в даркнете, на специализированных форумах. С их помощью преступники, не обладающие глубокими навыками программирования, могут легко разворачивать инфраструктуру для масштабных фишинговых атак и быстро возобновлять ее работу в случае блокировки, пояснили в компании.Данные, которые пользователь вводит на фишинговом сайте, злоумышленник получает не сразу. Сначала они записываются в локальный файл, после чего нужно извлечь похищенное. Чаще всего для пересылки таких данных используются почтовые адреса, зарегистрированные на бесплатных сервисах. Как подсчитала Group-IB, они составляют 66% от общего числа адресов, найденных в фишинговых наборах. Наиболее распространены аккаунты на Gmail и Yandex.

https://ria.ru/20210114/moshennichestvo-1593019315.html

https://ria.ru/20200618/1573153317.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), microsoft corporation, group-ib, технологии, общество