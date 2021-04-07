https://ria.ru/20210407/kiberataki-1727253783.html

Патрушев ответил на обвинения в кибератаках в адрес России

Патрушев ответил на обвинения в кибератаках в адрес России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал заявления в США о кибератаках с использованием софта SolarWinds "очередным огульным обвинением" в адрес РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:17

2021-04-07T18:17

2021-04-07T18:17

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал заявления в США о кибератаках с использованием софта SolarWinds "очередным огульным обвинением" в адрес России."Это очередное огульное обвинение в наш адрес. Наше государство к этому взлому не имеет никакого отношения", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".При этом он не исключил, что в некоторых компьютерных диверсиях могут участвовать хакеры, живущие в России или имеющие российское гражданство, но подчеркнул, что государство тут ни при чем."Мы многократно говорили американцам: если у вас есть подозрения, направьте нам конкретную информацию, мы разберемся. Не дают", - добавил Патрушев."Они не хотят сотрудничать с нами в этой сфере, абсолютно безосновательно обвиняя нас в кибератаках на свои ресурсы. Никаких доказательств причастности российских властей к этим инцидентам они ни нам, ни широкой публике не предъявляют, но выставляют Россию чуть ли не главным агрессором в киберпространстве", - сказал он.При этом Патрушев подчеркнул, что необходимость обсудить вопросы кибербезопасности, "особенно с учетом имеющихся у России озабоченностей и тех обвинений, которые нам выдвигаются уже не первый год", назрела уже давно.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве "ответа" на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию.В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" - будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210331/khakery-1603550598.html

https://ria.ru/20210329/khakery-1603283143.html

https://ria.ru/20210328/khakery-1603189526.html

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москва

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россия, фбр, джо байден, дмитрий песков, москва, николай патрушев, сша, технологии, в мире