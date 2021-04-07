https://ria.ru/20210407/khischenie-1727129525.html

В ЯНАО экс-главу дептранса обвинили в хищении средств из бюджета

В ЯНАО экс-главу дептранса обвинили в хищении средств из бюджета

Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа и трое бизнесменов обвиняются в хищении 920 миллионов рублей... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:28

2021-04-07T09:28

2021-04-07T09:28

россия

следственный комитет россии (ск рф)

bmw x5

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апр - РИА Новости. Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа и трое бизнесменов обвиняются в хищении 920 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных по муниципальным контрактам на ремонт дорог, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно данным следствия, в 2011 году директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства поручил подчиненным обеспечить победу в аукционе на ремонт дорог в ряде поселений ЯНАО компаниям "Реском-Тюмень" и "Партнер-Групп". Для этого сотрудникам ведомства предстояло изготовить проекты аукционной документации, в которых были бы прописаны условия, неисполнимые для остальных участников торгов. Такие махинации, пояснили в ведомстве, позволили указанным предприятиям заключить муниципальные контракты на дорожный ремонт.Помимо этого директор компании "Реском-Тюмень" в октябре того же года передал руководителю регионального дептранса взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью около 1,5 миллиона рублей за лоббирование интересов предприятий, которые победили в торгах, подчеркнули в следственном управлении.Таким образом, заявили в ведомстве, теперь уже бывший глава департамента и трое руководителей коммерческих организаций обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. При этом экс-чиновнику и главе компании "Реском-Тюмень" также предъявлены обвинения в получении и даче взятки соответственно.Следователи совместно с сотрудниками регионального управления МВД продолжают расследование, они выясняют, могут ли быть причастны к преступной схеме иные должностные лица, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210406/magomedov-1727094486.html

https://ria.ru/20210405/khischenie-1604232705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), bmw x5, происшествия