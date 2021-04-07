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В ЯНАО экс-главу дептранса обвинили в хищении средств из бюджета
В ЯНАО экс-главу дептранса обвинили в хищении средств из бюджета
Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа и трое бизнесменов обвиняются в хищении 920 миллионов рублей... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:28
2021-04-07T09:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
bmw x5
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апр - РИА Новости. Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа и трое бизнесменов обвиняются в хищении 920 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных по муниципальным контрактам на ремонт дорог, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно данным следствия, в 2011 году директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства поручил подчиненным обеспечить победу в аукционе на ремонт дорог в ряде поселений ЯНАО компаниям "Реском-Тюмень" и "Партнер-Групп". Для этого сотрудникам ведомства предстояло изготовить проекты аукционной документации, в которых были бы прописаны условия, неисполнимые для остальных участников торгов. Такие махинации, пояснили в ведомстве, позволили указанным предприятиям заключить муниципальные контракты на дорожный ремонт.Помимо этого директор компании "Реском-Тюмень" в октябре того же года передал руководителю регионального дептранса взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью около 1,5 миллиона рублей за лоббирование интересов предприятий, которые победили в торгах, подчеркнули в следственном управлении.Таким образом, заявили в ведомстве, теперь уже бывший глава департамента и трое руководителей коммерческих организаций обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. При этом экс-чиновнику и главе компании "Реском-Тюмень" также предъявлены обвинения в получении и даче взятки соответственно.Следователи совместно с сотрудниками регионального управления МВД продолжают расследование, они выясняют, могут ли быть причастны к преступной схеме иные должностные лица, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210406/magomedov-1727094486.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), bmw x5, происшествия

В ЯНАО экс-главу дептранса обвинили в хищении средств из бюджета

09:28 07.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апр - РИА Новости. Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа и трое бизнесменов обвиняются в хищении 920 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных по муниципальным контрактам на ремонт дорог, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно данным следствия, в 2011 году директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства поручил подчиненным обеспечить победу в аукционе на ремонт дорог в ряде поселений ЯНАО компаниям "Реском-Тюмень" и "Партнер-Групп". Для этого сотрудникам ведомства предстояло изготовить проекты аукционной документации, в которых были бы прописаны условия, неисполнимые для остальных участников торгов. Такие махинации, пояснили в ведомстве, позволили указанным предприятиям заключить муниципальные контракты на дорожный ремонт.
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"После чего, используя ранее разработанную схему хищения денежных средств путем предоставления заведомо ложных документов по исполнению условий контрактов, участниками преступной группы – руководителями коммерческих организаций – были похищены бюджетные денежные средства в общей сумме более 920 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Помимо этого директор компании "Реском-Тюмень" в октябре того же года передал руководителю регионального дептранса взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью около 1,5 миллиона рублей за лоббирование интересов предприятий, которые победили в торгах, подчеркнули в следственном управлении.
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Таким образом, заявили в ведомстве, теперь уже бывший глава департамента и трое руководителей коммерческих организаций обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. При этом экс-чиновнику и главе компании "Реском-Тюмень" также предъявлены обвинения в получении и даче взятки соответственно.
"По ходатайству следствия Ленинским районным судом города Тюмени в отношении взяткодателя и взяткополучателя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СУСК.
Следователи совместно с сотрудниками регионального управления МВД продолжают расследование, они выясняют, могут ли быть причастны к преступной схеме иные должностные лица, добавили в ведомстве.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)BMW X5Происшествия
 
 
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