https://ria.ru/20210407/kashmir-1727119561.html

Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров

Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров

Москва готова содействовать решению противоречий между Исламабадом и Нью-Дели по Кашмиру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T05:08

2021-04-07T05:08

2021-04-07T05:08

россия

кашмир

ввс индии

сергей лавров

москва

нью-дели

пакистан

индия

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва готова содействовать решению противоречий между Исламабадом и Нью-Дели по Кашмиру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов "Джаиш-е-Мухаммад" на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и взрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года.Лишение Индией штата Джамму и Кашмира особых полномочий и его разделение на две союзные территории вызвало новое обострение в отношениях двух стран. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение. В ответ Индия заявила, что отмена статьи 370 - это ее внутреннее дело, и посоветовала Пакистану принять существующее положение дел и прекратить антииндийскую пропаганду.Тем не менее, власти Индии и Пакистана в последнее время заявляют о желании достичь хороших отношений друг с другом.После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

https://ria.ru/20210406/ladakkh-1604379048.html

https://ria.ru/20210406/vstrecha-1604379228.html

россия

кашмир

москва

нью-дели

пакистан

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кашмир, ввс индии, сергей лавров, москва, нью-дели, пакистан, индия, в мире