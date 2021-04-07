Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва готова содействовать решению противоречий между Исламабадом и Нью-Дели по Кашмиру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Разногласия между государствами в любом регионе мира, включая, разумеется, Южную Азию, должны решаться мирным, цивилизованным путем с опорой на международное право. Россия как постоянный член СБ ООН готова этому всемерно содействовать", - сказал министр пакистанскому изданию News International, отвечая на вопрос об "односторонних действиях" Индии по Кашмиру.
Лишение Индией штата Джамму и Кашмира особых полномочий и его разделение на две союзные территории вызвало новое обострение в отношениях двух стран. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение. В ответ Индия заявила, что отмена статьи 370 - это ее внутреннее дело, и посоветовала Пакистану принять существующее положение дел и прекратить антииндийскую пропаганду.
Тем не менее, власти Индии и Пакистана в последнее время заявляют о желании достичь хороших отношений друг с другом.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.