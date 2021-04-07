Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/kashmir-1727119561.html
Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров
Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров
Москва готова содействовать решению противоречий между Исламабадом и Нью-Дели по Кашмиру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:08
2021-04-07T05:08
россия
кашмир
ввс индии
сергей лавров
москва
нью-дели
пакистан
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603799805_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_d455bbe80913bccaede018da3fe44750.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва готова содействовать решению противоречий между Исламабадом и Нью-Дели по Кашмиру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов "Джаиш-е-Мухаммад" на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и взрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года.Лишение Индией штата Джамму и Кашмира особых полномочий и его разделение на две союзные территории вызвало новое обострение в отношениях двух стран. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение. В ответ Индия заявила, что отмена статьи 370 - это ее внутреннее дело, и посоветовала Пакистану принять существующее положение дел и прекратить антииндийскую пропаганду.Тем не менее, власти Индии и Пакистана в последнее время заявляют о желании достичь хороших отношений друг с другом.После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
https://ria.ru/20210406/ladakkh-1604379048.html
https://ria.ru/20210406/vstrecha-1604379228.html
россия
кашмир
москва
нью-дели
пакистан
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603799805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9c99c25446f90c10b47f7d118fa7548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кашмир, ввс индии, сергей лавров, москва, нью-дели, пакистан, индия, в мире

Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров

05:08 07.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва готова содействовать решению противоречий между Исламабадом и Нью-Дели по Кашмиру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Разногласия между государствами в любом регионе мира, включая, разумеется, Южную Азию, должны решаться мирным, цивилизованным путем с опорой на международное право. Россия как постоянный член СБ ООН готова этому всемерно содействовать", - сказал министр пакистанскому изданию News International, отвечая на вопрос об "односторонних действиях" Индии по Кашмиру.

Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов "Джаиш-е-Мухаммад" на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и взрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года.
Лишение Индией штата Джамму и Кашмира особых полномочий и его разделение на две союзные территории вызвало новое обострение в отношениях двух стран. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение. В ответ Индия заявила, что отмена статьи 370 - это ее внутреннее дело, и посоветовала Пакистану принять существующее положение дел и прекратить антииндийскую пропаганду.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком состав - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 03:47
Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
Тем не менее, власти Индии и Пакистана в последнее время заявляют о желании достичь хороших отношений друг с другом.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 03:53
Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
 
РоссияКашмирВВС ИндииСергей ЛавровМоскваНью-ДелиПакистанИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах
12:45В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье
12:44Российские химики создали новую шкалу электроотрицательности
12:38В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
12:37В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
12:33Появилось первое изображение складывающегося планшета Samsung
12:29В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения
12:28Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
12:28Зеленский посетит Донбасс, сообщили СМИ
12:24В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
12:22СМИ узнали о грядущих перебоях с поставками вакцины Moderna в Германию
12:21Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
12:19Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
12:17Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
12:13"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика
12:12Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин
12:10В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
12:09СК России завел еще два дела на украинских силовиков в Донбассе
12:07Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО
12:06Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
Лента новостейМолния