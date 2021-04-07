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Калининградца, заставившего ученицу прислать интимные фото, будут судить
Калининградца, заставившего ученицу прислать интимные фото, будут судить
Житель города Немана Калининградской области предстанет перед судом за принуждение 12-летней девочки к совершению действий сексуального характера,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:59
2021-04-07T15:05
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Житель города Немана Калининградской области предстанет перед судом за принуждение 12-летней девочки к совершению действий сексуального характера, вымогательство и распространение порнографии, сообщила журналистам представитель следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый, который на тот момент был несовершеннолетним и жил в общежитии одного из колледжей Калининграда, в соцсети познакомился с 12-летней жительницей Свердловской области. В ходе переписки она прислала ему фотографии в обнаженном виде. Позже, как полагает следствие, он стал шантажировать девочку тем, что опубликует фото в интернете, и принудил ее и дальше присылать ему интимные фото и видео. Опасаясь огласки школьница согласилась.Обвиняемый получил от девочки не менее 40 фотографий и не менее 12 видеофайлов и потребовал от нее 400 рублей, в случае отказа угрожая опубликовать файлы в интернете. Фото и видеозаписи обвиняемый разместил в "облаке" личного аккаунта и отправил ссылку для доступа к просмотру нескольким пользователям соцсети. Школьница рассказала о произошедшем маме, которая и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.Молодой человек обвиняется в совершении преступлений по целому ряду статей УК РФ — в понуждении лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней, вымогательстве, приобретении, хранении в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.Гацко отметила, что вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично, следствию он сообщил, что не знал, сколько школьнице лет.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия

Калининградца, заставившего ученицу прислать интимные фото, будут судить

14:59 07.04.2021 (обновлено: 15:05 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Житель города Немана Калининградской области предстанет перед судом за принуждение 12-летней девочки к совершению действий сексуального характера, вымогательство и распространение порнографии, сообщила журналистам представитель следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый, который на тот момент был несовершеннолетним и жил в общежитии одного из колледжей Калининграда, в соцсети познакомился с 12-летней жительницей Свердловской области. В ходе переписки она прислала ему фотографии в обнаженном виде. Позже, как полагает следствие, он стал шантажировать девочку тем, что опубликует фото в интернете, и принудил ее и дальше присылать ему интимные фото и видео. Опасаясь огласки школьница согласилась.
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Обвиняемый получил от девочки не менее 40 фотографий и не менее 12 видеофайлов и потребовал от нее 400 рублей, в случае отказа угрожая опубликовать файлы в интернете. Фото и видеозаписи обвиняемый разместил в "облаке" личного аккаунта и отправил ссылку для доступа к просмотру нескольким пользователям соцсети. Школьница рассказала о произошедшем маме, которая и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
"Двадцатилетний житель Немана предстанет перед судом по обвинению в понуждении несовершеннолетней к совершению действий сексуального характера, вымогательстве, распространении порнографии и незаконном распространении сведений о частной жизни лица... Сбор доказательств завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Московского района Калининграда, направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Гацко.
Молодой человек обвиняется в совершении преступлений по целому ряду статей УК РФ — в понуждении лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней, вымогательстве, приобретении, хранении в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Гацко отметила, что вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично, следствию он сообщил, что не знал, сколько школьнице лет.
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