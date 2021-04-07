https://ria.ru/20210407/kaliningradets-shantazhom-zastavil-12-letnyuyu-shkolnitsu-prislat-emu-intimnye-foto--sk-1727198945.html

Калининградца, заставившего ученицу прислать интимные фото, будут судить

Калининградца, заставившего ученицу прислать интимные фото, будут судить

Житель города Немана Калининградской области предстанет перед судом за принуждение 12-летней девочки к совершению действий сексуального характера,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:59

2021-04-07T14:59

2021-04-07T15:05

россия

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 7 апр - РИА Новости. Житель города Немана Калининградской области предстанет перед судом за принуждение 12-летней девочки к совершению действий сексуального характера, вымогательство и распространение порнографии, сообщила журналистам представитель следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый, который на тот момент был несовершеннолетним и жил в общежитии одного из колледжей Калининграда, в соцсети познакомился с 12-летней жительницей Свердловской области. В ходе переписки она прислала ему фотографии в обнаженном виде. Позже, как полагает следствие, он стал шантажировать девочку тем, что опубликует фото в интернете, и принудил ее и дальше присылать ему интимные фото и видео. Опасаясь огласки школьница согласилась.Обвиняемый получил от девочки не менее 40 фотографий и не менее 12 видеофайлов и потребовал от нее 400 рублей, в случае отказа угрожая опубликовать файлы в интернете. Фото и видеозаписи обвиняемый разместил в "облаке" личного аккаунта и отправил ссылку для доступа к просмотру нескольким пользователям соцсети. Школьница рассказала о произошедшем маме, которая и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.Молодой человек обвиняется в совершении преступлений по целому ряду статей УК РФ — в понуждении лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней, вымогательстве, приобретении, хранении в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.Гацко отметила, что вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично, следствию он сообщил, что не знал, сколько школьнице лет.

https://ria.ru/20210405/prigovor-1604343119.html

https://ria.ru/20210308/patrul-1600339842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия