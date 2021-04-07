https://ria.ru/20210407/kadyrov-1727186476.html

В Кремле не знакомы с расследованием об имуществе семьи Кадырова

В Кремле не знакомы с расследованием об имуществе семьи Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с "расследованием" интернет-издания "Проект" об имуществе семьи главы Чечни Рамзана Кадырова. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:08

2021-04-07T14:08

2021-04-07T14:08

россия

дмитрий песков

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с "расследованием" интернет-издания "Проект" об имуществе семьи главы Чечни Рамзана Кадырова."Я, честно говоря, не совсем просто знаком с этим материалом, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю, что это за расследование", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, насколько данные из расследования "Проекта" соотносятся с той информацией об имуществе Кадырова, которая есть в администрации президента.

https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603747720.html

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2021

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россия, дмитрий песков, рамзан кадыров, общество