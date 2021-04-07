https://ria.ru/20210407/kadyrov-1727186476.html
В Кремле не знакомы с расследованием об имуществе семьи Кадырова
В Кремле не знакомы с расследованием об имуществе семьи Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с "расследованием" интернет-издания "Проект" об имуществе семьи главы Чечни Рамзана Кадырова. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:08
2021-04-07T14:08
2021-04-07T14:08
россия
дмитрий песков
рамзан кадыров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_7086ac7211482cadd7ca0f6418654a08.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с "расследованием" интернет-издания "Проект" об имуществе семьи главы Чечни Рамзана Кадырова."Я, честно говоря, не совсем просто знаком с этим материалом, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю, что это за расследование", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, насколько данные из расследования "Проекта" соотносятся с той информацией об имуществе Кадырова, которая есть в администрации президента.
https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603747720.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_4978aeac9f417a6a37262aff36118eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, рамзан кадыров, общество