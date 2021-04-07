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Патрушев прокомментировал слова Байдена о Путине
Патрушев прокомментировал слова Байдена о Путине
Россия не хочет, чтобы неприемлемые слова президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине зачеркнули бы перспективы российско-американских... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-07T18:14
2021-04-08T00:46
россия
джозеф "бо" байден
владимир путин
николай патрушев
сша
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия не хочет, чтобы неприемлемые слова президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине зачеркнули бы перспективы российско-американских встреч на высшем уровне, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант"."Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы", - сказал Патрушев и назвал случившееся беспрецедентным случаем."Надеемся, что в Вашингтоне тоже понимают ситуацию, которая сложилась", - добавил Патрушев.На вопрос, ждут ли в Кремле извинений от американцев, Патрушев ответил отрицательно."Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах… Еще Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться. Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так", - сказал секретарь Совбеза.Комментируя в интервью газете "Коммерсант" высказывания Байдена, Патрушев сказал, что затрудняется припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США."Самые фанатичные противники нашей страны, такие как Трумэн или Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях. Хотя сегодня, когда постепенно открываются американские архивы и публикуются личные бумаги их соратников, мы понимаем, насколько оголтелую русофобию они проповедовали при закрытых дверях. Но все же они понимали, что в политике есть свои границы и их следует уважать. Правда, нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях", - сказал Патрушев.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210405/otnosheniya-1604370615.html
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россия, джозеф "бо" байден, владимир путин, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев прокомментировал слова Байдена о Путине

18:14 07.04.2021 (обновлено: 00:46 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия не хочет, чтобы неприемлемые слова президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине зачеркнули бы перспективы российско-американских встреч на высшем уровне, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
"Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы", - сказал Патрушев и назвал случившееся беспрецедентным случаем.
"Надеемся, что в Вашингтоне тоже понимают ситуацию, которая сложилась", - добавил Патрушев.
На вопрос, ждут ли в Кремле извинений от американцев, Патрушев ответил отрицательно.
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"Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах… Еще Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться. Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так", - сказал секретарь Совбеза.
Комментируя в интервью газете "Коммерсант" высказывания Байдена, Патрушев сказал, что затрудняется припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США.
"Самые фанатичные противники нашей страны, такие как Трумэн или Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях. Хотя сегодня, когда постепенно открываются американские архивы и публикуются личные бумаги их соратников, мы понимаем, насколько оголтелую русофобию они проповедовали при закрытых дверях. Но все же они понимали, что в политике есть свои границы и их следует уважать. Правда, нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях", - сказал Патрушев.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.
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РоссияДжозеф "Бо" БайденВладимир ПутинНиколай ПатрушевСШАВ мире
 
 
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